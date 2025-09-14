الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية استدعاءً واسع النطاق شمل 71,764 مركبة من طراز هيونداي "Elantra" و"i30" موديلات 2009 حتى 2011 السبب وراء هذا القرار الحاسم يعود إلى خلل خطير في نافخ الوسادة الهوائية الخاصة بمقعد السائق، وهو خلل قد يتسبب في كارثة حقيقية إذا لم يتم التعامل معه بجدية وفورية اهذيع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

استدعاء من وزارة التجارة السعودية .. أكثر من 70 ألف سيارة هيونداي من هذا الموديل قد تنفجر في أي لحظة

الوسائد الهوائية صممت لتكون خط الدفاع الأول لحماية الركاب عند وقوع الحوادث، لكن في هذه الحالة بالذات، أصبحت الوسادة نفسها مصدراً للخطر فالخلل في نافخ الوسادة الهوائية قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وانفجارها بطريقة غير آمنة، مما يتسبب في خروج شظايا معدنية حادة وهذه الشظايا تتحول في لحظة إلى مقذوفات خطيرة داخل المركبة، قد تُصيب السائق أو الركاب بجروح بالغة تصل إلى الوفاة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ موقف لا يحتمل أي تأجيل.

حجم الاستدعاء وأهميته

أن يتم استدعاء أكثر من 71 ألف مركبة دفعة واحدة يعني أننا أمام واحد من أكبر حملات الاستدعاء في قطاع السيارات داخل المملكة خلال السنوات الأخيرة وهذا يعكس أمرين:

خطورة العيب المصنعي الذي لا يمكن التهاون معه بأي حال.

وعي السلطات السعودية بأهمية الاستجابة السريعة لأي تهديد يخص سلامة مستخدمي الطرق، خاصة مع الأعداد الكبيرة لملاك هذه الطرازات المنتشرة على نطاق واسع في السوق المحلي.

دعوة عاجلة للمستهلكين

لم تكتفِ وزارة التجارة ببيان رسمي عادي، بل أطلقت نداءً عاجلاً وصريحاً للملاك بضرورة التوقف الفوري عن قيادة المركبات المشمولة بهذا الاستدعاء التحذير لم يأتِ من فراغ، فالخلل قد يظهر في أي لحظة عند وقوع حادث أو حتى في حالة معينة من تفعيل الوسادة، مما يعني أن الاستمرار في استخدام المركبة معرّض حياة السائق والركاب للخطر المباشر.

ما الذي يجب على المالكين فعله الآن؟

الوزارة أوضحت بجلاء أن الخطوة التالية تقع على عاتق الملاك، حيث يجب عليهم: