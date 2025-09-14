الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية في مجال التشريعات المرورية، تعكس حرص القيادة على رفع مستوى السلامة العامة وتقليل معدلات الحوادث التي تتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة وفي هذا السياق صدر مرسوم ملكي جديد يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وهو تعديل يمثل خطوة حاسمة نحو تشديد الرقابة على السلوكيات الخطرة التي يمارسها بعض قائدي المركبات طشفحذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرور السعودي ينبه .. هذ الأمر قد بتسبب في ترحيلك على الفور!!

التعديل الجديد حدد بدقة مجموعة من السلوكيات المرورية الخطرة التي تدخل ضمن نطاق المادة (74)، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

تجاوز السرعة المقررة

بأكثر من 30 كم/س إذا كانت السرعة المحددة للطريق 140 كم/س.

بأكثر من 50 كم/س إذا كانت السرعة المحددة للطريق 120 كم/س فأقل. هذه المخالفات تعكس خطورة الاستهتار بالسرعة، حيث تشير الدراسات المرورية إلى أن زيادة سرعة المركبة ولو بنسبة بسيطة ترفع احتمالية الحوادث القاتلة بشكل مضاعف.

القيادة تحت تأثير المواد المحظورة سواء كانت مسكرات أو مخدرات أو عقاقير طبية تؤثر على التركيز والقدرة على التحكم بالمركبة، إذ تعتبر هذه السلوكيات من أبرز مسببات الحوادث المميتة عالمياً.

قطع الإشارة الحمراء وهو من أخطر المخالفات التي قد تسبب تصادمات مباشرة، خاصة عند التقاطعات المزدحمة ولهذا شدد النظام على اعتبارها جريمة مرورية تستوجب عقوبات مشددة.

القيادة عكس اتجاه السير هذا السلوك يعد بمثابة انتحار علني، لما يسببه من صدمات وجهاً لوجه غالباً ما تكون قاتلة.

التجاوز في أماكن خطرة مثل المنعطفات والمرتفعات التي يمنع فيها التجاوز، حيث تقل الرؤية وتزداد فرص وقوع الحوادث.

مخالفات النقل الثقيل ومنها تجاوز الحمولة أو مخالفة الأبعاد المسموح بها، وهي مخالفات قد تؤدي إلى حوادث كارثية على الطرق السريعة.

إجراء أعمال على الطرق العامة دون تصريح وهو تصرف قد يعرّض السائقين لمخاطر غير متوقعة، ويؤدي إلى ارتباك شديد في الحركة المرورية.

نقل الركاب في أماكن غير مخصصة خاصة في المركبات الكبيرة أو الشاحنات، ما يشكل تهديداً مباشراً على حياة الركاب.

تشديد العقوبات مع تكرار المخالفات

التعديل لم يكتف بفرض عقوبة على المخالفة لمرة واحدة، بل شدد على أن تكرار المخالفة يعد ظرفاً مشدداً يستوجب عقوبات أشد، وفقاً للتالي:

المرة الثانية خلال عام واحد: تُفرض الغرامة بحدها الأعلى.

المرة الثالثة خلال العام نفسه: يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن التي قد تصل إلى عام كامل، مع مضاعفة الغرامة وفق تقدير المحكمة.



العقوبات الخاصة بغير السعوديين

من أبرز ما تضمنه التعديل الجديد هو منح وزارة الداخلية صلاحية ترحيل المقيم المخالف ومنعه من العودة في حال صدور حكم قضائي نهائي يثبت ارتكابه لمخالفة مرورية خطيرة تهدد السلامة العامة.

ويتم تنفيذ هذا الإجراء وفق ضوابط واضحة يجري إعدادها بالتنسيق مع:

وزارة الخارجية.

وزارة العدل.

النيابة العامة.

لماذا التركيز على قطع الإشارة الحمراء؟

قطع الإشارة الحمراء حظي بتركيز خاص ضمن المخالفات المشمولة بالعقوبات الجديدة والسبب أن هذه المخالفة تعد من أكثر الممارسات التي تودي بحياة السائقين والمارة على حد سواء.

ففي لحظة اندفاع سيارة لتجاوز الإشارة الحمراء قد تحدث تصادمات مباشرة مع مركبات أخرى تسير وفق النظام، مما يؤدي إلى حوادث شديدة الخطورة لذلك أصبح من الضروري أن تكون العقوبة رادعة بما يكفي لمنع أي استهتار بهذا السلوك.