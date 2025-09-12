الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن الشركة لا تزال تحتفظ بمكانتها العالمية كأكبر منتج للنفط منخفض التكلفة، حيث أوضح أن تكلفة إنتاج البرميل الواحد لا تتجاوز 3 – 3 .5 دولار فقط فاثعغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الرميان يكشف تكلفة استخراج لتر البنزين في أرامكو السعودية

وجاء هذا التصريح خلال حديثه عن أداء الشركة ودورها في استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الميزة التنافسية تمنح أرامكو قدرة استثنائية على مواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على ربحيتها العالية حتى في فترات انخفاض الطلب.

سر قوة أرامكو

أوضح الرميان أن الطاقة الإنتاجية الحالية لأرامكو تبلغ نحو 10 ملايين برميل يوميًا، مع قدرة فورية على رفع الإنتاج إلى 12 مليون برميل عند الحاجة، وهو ما يمثل عنصر أمان إضافي للسوق العالمية ويعزز استقرار الإمدادات النفطية. وأكد أن هذا الاستعداد السريع يعكس قوة البنية التحتية للشركة واستثماراتها المستمرة في تطوير الحقول والمرافق الإنتاجية.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لرفع كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الاعتمادية. كما لفت إلى أن أرامكو تواصل استثماراتها في مجالات البحث والتطوير للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة وحماية البيئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشدد الرميان على أن استراتيجية أرامكو تركز على ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل مع تعزيز المرونة التشغيلية لمواجهة أي تحديات مستقبلية، موضحًا أن الشركة تواصل العمل على زيادة احتياطياتها المؤكدة من النفط والغاز لضمان استدامة الإنتاج لعقود قادمة. كما بيّن أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية يعزز قدرة المملكة على لعب دور محوري في استقرار أسواق الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد بكفاءة عالية.

