الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الاختبارات النهائية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، فهي المقياس الذي يُعتمد عليه لتحديد مستوى تحصيل الطالب ومدى استيعابه للمقررات الدراسية وفي خطوة وُصفت بأنها استثنائية ومهمة، أعلنت وزارة التعليم عن قرار عاجل يقضي بالسماح بتأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي الجديد وهذا القرار أثار نقاشًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، نظرًا لما يحمله من انعكاسات مباشرة على العملية التعليمية، وكذلك على حياة الطلاب ومستقبلهم الدراسي حذمشي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل: التعليم السعودي يسمح بتأجيل امتحانات الدور الثاني لأبعد موعد ممكن

ما هو الدور الثاني ولماذا يُعقد؟

اختبارات الدور الثاني هي الامتحانات المخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في اختبارات الدور الأول والهدف منها منح هؤلاء الطلاب فرصة جديدة لاستدراك ما فاتهم وتجاوز العقبات التي حالت دون تحقيق النجاح في المرة الأولى. هذه الاختبارات لطالما اعتُبرت طوق نجاة للعديد من الطلاب، إذ تُمكنهم من الانتقال للمرحلة التالية دون الحاجة لإعادة العام الدراسي بأكمله.

جوهر القرار الجديد

القرار الذي صدر مؤخرًا ينص بوضوح على أن اختبارات الدور الثاني سيتم تأجيلها إلى بداية العام الدراسي القادم، بدلاً من عقدها في نهاية العام كما هو معتاد. هذا التغيير يعني أن الطالب سيخوض تجربة الاختبار بعد إجازة طويلة، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من المزايا والتحديات على حد سواء.

أسباب القرار

من خلال متابعة تصريحات المسؤولين وخبراء التعليم، يمكن تلخيص أبرز الدوافع وراء هذا القرار في النقاط التالية:

إعطاء الطلاب وقتًا أطول للاستعداد: إذ يعاني بعض الطلاب من ضيق الوقت بين إعلان النتائج وبداية اختبارات الدور الثاني، مما ينعكس سلبًا على أدائهم.

تخفيف الضغط النفسي: حيث يجد الطلاب أنفسهم في سباق مع الزمن خلال فترة قصيرة، بينما يمنح التأجيل فرصة أكبر لاستعادة التوازن النفسي.

إعادة تنظيم العملية التعليمية: القرار يُسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على المدارس والمعلمين الذين يكونون في نهاية العام مثقلين بالمهام.

تحسين مستوى التحصيل: منح الطالب فترة أطول للمراجعة يساعد على زيادة فرص النجاح، وبالتالي تقليل معدلات الرسوب.

التحديات المحتملة

رغم الإيجابيات إلا أن القرار لا يخلو من تحديات قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور:

نسيان المعلومات: ابتعاد الطالب عن أجواء الدراسة خلال فترة الإجازة قد يؤدي إلى تراجع مستوى التركيز ونسيان كثير من التفاصيل.

تعطيل خطط بعض الأسر: إذ أن بداية العام الدراسي الجديد قد تكون مزدحمة بالالتزامات، ما قد يربك خطط الأسر والطلاب.

إمكانية زيادة التوتر: بعض الطلاب قد يشعرون بأن تأجيل الامتحان يطيل فترة القلق، مما يجعلهم يعيشون تحت ضغط مستمر.

