الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، جدد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف تأكيد المملكة على وقوفها بجانب قطر في كل ما يخص أمنها واستقرارها . جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير السعودي بنظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، قائد قوة الأمن الداخلي في قطر، حيث نقل له تعازي ومواساة القيادة السعودية بوفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكداً تضامن المملكة مع قطر في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها أو سلامة مواطنيها لظخغص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن عن دعم قطر بجميع هذه الإمكانيات بعد قصف اسرائيل الاخير

دعم السعودية لقطر

يأتي هذا الموقف ليعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص السعودي على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأوضح الأمير عبد العزيز أن القيادة السعودية سخرت كافة إمكاناتها لدعم قطر والوقوف معها ضد أي محاولات لزعزعة أمنها. هذا التأكيد السعودي يعزز من متانة التحالفات الخليجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد أمن المنطقة.

من جانبه، عبّر وزير الداخلية القطري عن تقديره للموقف السعودي ومشاعر التضامن الصادقة، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس الروابط الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما شدد على أن مثل هذه المواقف تدعم الجهود المشتركة لحماية الأمن القومي الخليجي وتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التحديات المتزايدة.

هذا الاتصال يأتي في وقت حساس يشهد فيه الخليج تصاعد التوترات بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على الدوحة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من عناصر الأمن القطري. ويُنظر إلى الدعم السعودي على أنه رسالة واضحة بأن أي تهديد يستهدف قطر سيمس أمن المنطقة ككل، ما يتطلب تكاتفاً خليجياً لمواجهة هذه التحديات وحماية الاستقرار الإقليمي.