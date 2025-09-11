الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن توجيه جديد يغيّر مفهوم التعامل مع الإشارة الضوئية البرتقالية عند التقاطعات فالإشارة البرتقالية، التي اعتُبرت في الماضي مرحلة انتقالية بين الأخضر والأحمر، أصبحت اليوم ملزمة قانونيًا، حيث يجب على السائق اتخاذ إجراء محدد عند ظهورها، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على التقاطعات ظرظدس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار جديد بالسعودية .. الإشارة البرتقالية من اليوم تلزم السائقين بالتوقف الإجباري

لطالما اعتبر العديد من السائقين الإشارة البرتقالية مجرد تنبيه على قرب تحولها إلى الأحمر، ما جعل البعض يستخف بأهميتها ويتجاوزها بدون تقدير المسافة أو السرعة المناسبة، ومع التوجه الجديد، أصبح هذا التصرف غير مقبول قانونيًا، إذ وضعت الإدارة العامة للمرور قواعد صارمة للتعامل مع الإشارة البرتقالية، بحيث لم تعد مجرد إشارة تحذيرية، بل مرحلة تتطلب اتخاذ قرار سريع ومناسب لتجنب المخاطر المحتملة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي أن عدم الالتزام بالإجراء النظامي عند الإشارة البرتقالية يعرض السائق للمساءلة القانونية، ويعد جزءًا من تنظيم حركة المرور على الطرق، وليس مجرد مرحلة عابرة كما كان يُعتقد سابقًا.

الإجراء المطلوب عند الإشارة البرتقالية

وفقا للتوجيه الجديد على السائق الذي يقترب من تقاطع ويدرك أن الإشارة المرورية تحولت من الأخضر إلى البرتقالي، اتخاذ قرار فوري بالتوقف الآمن قبل خط المشاة، ما لم يكن تجاوز التقاطع أكثر أمانًا من التوقف المفاجئ.

وأوضحت الإدارة أن الإشارة البرتقالية تعني "استعد للتوقف"، ولا تُعتبر ترخيصًا للعبور وعليه فإن أي تجاوز للإشارة البرتقالية بدون ضرورة قصوى أو بدون توافر مسافة كافية للتوقف الآمن يُصنف كسلوك مروري خاطئ، وقد يعادل خطورة تجاوز الإشارة الحمراء في بعض الحالات، خصوصًا إذا نتج عن ذلك حادث مروري أو تهديد لسلامة المشاة.

مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء تحت المجهر

في السياق ذاته شددت الإدارة على أن مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء تُعد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، حيث تتراوح الغرامات المالية بين 3 آلاف و6 آلاف ريال سعودي، إضافة إلى تسجيل نقاط مرورية قد تؤدي إلى إيقاف رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الإدارة العامة للمرور للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن عدم الالتزام بإشارات المرور، إذ أظهرت الإحصاءات أن نسبة كبيرة من الحوادث الخطيرة على التقاطعات سببها تجاوز الإشارات، خاصة في المرحلة البرتقالية التي يقلل بعض السائقين من أهميتها.

الحملة التوعوية "البرتقالية تنبهك"

واكبت الإدارة العامة للمرور هذا التوجه بحملة توعوية على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "البرتقالية تنبهك"، تهدف إلى توضيح السلوك الصحيح عند الإشارة البرتقالية وتعزيز ثقافة التوقف الآمن لدى السائقين.

وشملت الحملة مواد مرئية ومقاطع توعوية تشرح متى يجب التوقف ومتى يمكن الاستمرار، مع التركيز على أهمية تقدير المسافة والسرعة لتفادي التردد في اتخاذ القرار المناسب عند التقاطعات كما أكدت الحملة على أن الالتزام بالإشارة البرتقالية يقلل من مخاطر الحوادث ويضمن سلامة السائقين والمشاة على حد سواء.