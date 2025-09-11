الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة نحو تعزيز الكفاءة الإدارية وتنظيم الامتيازات الوظيفية، أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قراراً مهماً يحدد قواعد درجات إركاب الموظفين الحكوميين . يأتي القرار كجزء من جهود الدولة لتطوير السياسات الإدارية وتحقيق كفاءة الإنفاق بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 غهدصر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرارات جديدة تحدد درجات إركاب الموظفين لكل مرتبة .. تعرف على درجتك قبل الحجز في السعودية

اعتمدت القواعد الجديدة على المرتبة الوظيفية للموظف، بحيث يحصل كل موظف على الدرجة التي تتناسب مع موقعه ومسؤولياته. وتشمل القواعد ما يلي:

المرتبة الممتازة والوزراء: الدرجة الأولى على متن الطائرات.

الموظفون على المرتبتين 14 و15: درجة رجال الأعمال.

الموظفون على المراتب 10 حتى 13: الدرجة السياحية الممتازة.

ما دون المرتبة العاشرة: الدرجة السياحية العادية.

كما تتيح القواعد استثناءات محدودة مثل ترقية درجة الإركاب لأسباب صحية أو في حال عدم توفر الدرجة المقررة على الرحلات.

أهمية قرار تنظيم درجات الإركاب

يتميز القرار بكونه يضع قواعد موحدة وشاملة لجميع الجهات الحكومية، مما يقضي على التفاوت بين القطاعات المختلفة ويضمن عدالة توزيع الامتيازات، كما يسهم في ضبط النفقات الحكومية وتوجيهها بالشكل الأمثل مع توفير تجربة سفر مناسبة تعكس تقدير الدولة لموظفيها عند تكليفهم بمهام رسمية.

تعزيز بيئة العمل

إقرار درجات الإركاب بهذه الصورة يعكس حرص الحكومة على الاهتمام بحقوق الموظفين وتحفيزهم، حيث يشعر الموظف بتقدير الدولة لمجهوده عند حصوله على الدرجة التي تناسب مرتبته، هذا بدوره يرفع الروح المعنوية ويشجع على المزيد من الالتزام والانضباط الإداري.

نشر القواعد وتطبيقها

صدور القرار عن مجلس الوزراء يمنحه صفة الإلزام لجميع الجهات الحكومية، ويجعل عملية التطبيق أكثر سهولة ووضوحاً. كما أن نشر القواعد في الجريدة الرسمية يمكّن الموظفين من الاطلاع المباشر على حقوقهم وفهم تفاصيل استحقاقاتهم دون الحاجة إلى وسطاء أو تفسيرات فردية.