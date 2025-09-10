نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، مشروع السكتة الدماغية الشامل التابع لتجمع تبوك الصحي، الذي يُعد من أبرز المشاريع الطبية النوعية على مستوى المنطقة، نظرًا لما يوفره من خدمات متقدمة تسهم في إنقاذ حياة المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال ربط مستشفيات المنطقة عبر شبكة اتصال متطورة وأجهزة حديثة تضمن سرعة الاستجابة وتقديم خدمة عالية الجودة للمستفيدين، وذلك بفندق ميلينيوم بمدينة تبوك.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم تُليت آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى قائد مسار السكتات الدماغية بتجمع تبوك الصحي الدكتور أحمد بن سالم الضاحي كلمة أشار فيها إلى أن المشروع يمثل لحظة فارقة في مسيرة الخدمات الصحية بالمنطقة، ونقلة نوعية في جودة الرعاية التي تضمن التدخل السريع والدقيق في اللحظات الحرجة لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف بأن ما يميز المشروع أنه لا يقتصر على مستشفى بعينه، بل يشمل شبكة مترابطة من المستشفيات والطواقم الطبية والإدارية في مدن ومحافظات المنطقة، مدعومة بالتقنيات الحديثة.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا تناول مسيرة المشروع منذ انطلاق مساره الأول مطلع العام 2022، مرورًا بتحقيقه أعلى المستهدفات الوطنية، وافتتاح مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي، ووصولًا إلى التوسع في الخدمات النوعية التي توّجت بحصوله على الدرع الذهبي ثم البلاتيني من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية.

وأبرز الفيلم قصص النجاح التي تحققت، مثل سرعة الاستجابة لنداءات الطوارئ، وإطلاق العيادات التخصصية، وتأسيس مجموعات دعم المرضى، إلى جانب خطط التجمع المستقبلية في إدخال تقنيات التدخل بالقسطرة ووحدة مراقبة الصرع، بما يعكس حجم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في المنطقة.

عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور فارس بن عايض الهمزاني كلمة أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعمهم ومتابعتهم لهذا المشروع الطبي النوعي، مؤكدًا أن هذا المنجز يُعد امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي في المنطقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وبإشراف ومتابعة معالي وزير الصحة.

وقال الهمزاني: "إن هذا المشروع بما يحمله من خدمات متقدمة وكوادر طبية مؤهلة، يعكس التزام تجمع تبوك الصحي بالارتقاء بالخدمات الصحية، وتطوير مراكز تخصصية تسهم في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناتهم، وتوفير بيئة علاجية عالية الكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية، نحو خدمات صحية متكاملة وأكثر قربًا من المريض وأثرًا في حياة المجتمع".

وفي ختام الحفل كرّم سمو نائب أمير منطقة تبوك القائمين على المشروع والداعمين له، ثم تسلّم سموه هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي للتجمع بهذه المناسبة