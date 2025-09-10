نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "كاكست": مضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى تدفعنا لتسريع توطين التقنيات العميقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يجسد الرؤية الإستراتيجية للمملكة، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للمعرفة والابتكار.

وأوضح معاليه أن ما تضمنه الخطاب من مضامين محورية في مجالات التنويع الاقتصادي والاستثمار في التوجهات المستقبلية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، يشكل خارطة طريق ملهمة للجهات الوطنية كافة، ويتسق مع الدور الذي تضطلع به "كاكست" ضمن منظومة البحث والتطوير والابتكار.

وبيّن معاليه أن "كاكست" بوصفها المختبر الوطني وواحات للابتكار، تسخّر إمكاناتها العلمية والتقنية لتلبية أولويات المملكة، وتوظيفها في المجالات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والبيئة، والصناعات الدفاعية، دعمًا لمستهدفات المملكة في رفع الجاهزية العسكرية، وتوطين الصناعات الدفاعية بنسبة تجاوزت 19%.

وقال معاليه: "نعمل في "كاكست" بالتكامل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على تطوير بنية تحتية علمية وتقنية متقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنيات العميقة ذات الأثر الإستراتيجي، بما يُسهم في تحقيق التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والمعرفة".

وأشار معاليه إلى أن التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشرات الاقتصاد غير النفطي، وتوطين الصناعة، وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، يعكس الجهود الوطنية، مؤكدًا أن "كاكست" تواصل العمل مع شركائها على مشروعات نوعية تدعم هذه الإنجازات، وتفتح آفاقًا أوسع للبحوث التطبيقية والابتكار الصناعي.

واختتم الدكتور الدسوقي تصريحه بتأكيد أن "كاكست" ماضية في دعم المستهدفات الوطنية، وتفعيل منظومة البحث والتطوير والابتكار الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها