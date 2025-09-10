نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تنتج فيلمًا وثائقيًا يكشف أسرار "جبل العرمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن إنتاج فيلم وثائقي جديد يُجسد الجمال الطبيعي والتاريخي لجبل العرمة، أحد أبرز المعالم البيئية في محمية الملك خالد الملكية شمال شرق العاصمة الرياض، وذلك في مبادرة نوعية تهدف إلى تسليط الضوء على الكنوز الطبيعية للمملكة.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سامي بن مرضي الحربي، أن الفيلم يوثّق مشاهد بانورامية خلابة لجبل العرمة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين الذين تناولوا أهمية الجبل بصفته رمزًا بيئيًا وتاريخيًا فريدًا، مضيفًا أن الفيلم سيُعرض قريبًا على قناة الثقافية، إلى جانب عرضه عبر منصة “شاهد”، مما يمنح الجمهور فرصة مميزة لاكتشاف هذا المعلم الطبيعي الفريد.

وأشار الحربي أن هذا الإنتاج الإعلامي يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم السياحة البيئية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد على الدور الذي تضطلع به في إبراز قيمة المحميات وإدارتها باحترافية، وتقديم نموذج متكامل لحماية البيئة واستثمار مقوماتها الطبيعية والثقافية لأجيال اليوم والمستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن محمية الملك خالد الملكية تتميّز بمعالمها الجيولوجية الفريدة، التي تشكل موئلًا طبيعيًا للعديد من الكائنات الفطرية، مما يعزز من قيمتها البيئية وأهميتها وجهة طبيعية وسياحية بارزة