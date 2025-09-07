خطر يهدد الطرق! استدعاء عاجل لـ489 مركبة نيسان باترول 2025 بسبب خلل خطير قد يسبب حوادث

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء هام وشامل لملاك 489 مركبة من نوع نيسان PATROL موديل 2025، وذلك إثر رصد خلل تقني في وحدة التحكم الخاصة بتحويل عزم الدوران بين المحور الأمامي والخلفي ويعد هذا الخلل من المشكلات الحرجة التي قد تؤثر على قدرة المركبة على الدفع أثناء القيادة، ما يزيد من خطر فقدان التحكم وارتفاع احتمالية وقوع حوادث مرورية نلثصو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وحدة التحكم بتحويل عزم الدوران تعتبر عنصرًا أساسيًا في نظام الدفع الرباعي، حيث تعمل على توزيع القوة بين المحور الأمامي والخلفي بما يضمن ثبات المركبة وقدرتها على السير في مختلف الظروف المرورية والطرقية وأكدت الوزارة أن الخلل في هذه الوحدة قد يؤدي إلى فقدان القوة عند الضغط على دواسة الوقود، ما يترك السائق دون القدرة على الاستجابة الفورية عند الحاجة، خصوصًا في حالات التسارع أو المناورات الطارئة.

وبحسب البيان الرسمي فإن المركبات المتأثرة قد لا تظهر عليها علامات واضحة للمشكلة أثناء الاستخدام اليومي، إلا أن هذا الخلل يُعد خطيرًا بما يكفي لتعرض السائق والركاب لمخاطر محتملة، مما جعل الاستدعاء أمرًا عاجلًا للحفاظ على السلامة العامة.

إجراءات وزارة التجارة وتوصيات السلامة

دعت وزارة التجارة جميع ملاك المركبات المتأثرة إلى التوقف عن استخدام مركباتهم مؤقتًا والاتصال بمراكز الخدمة المعتمدة لإجراء الإصلاحات اللازمة وأكدت الوزارة أن عمليات الفحص والصيانة ستتم بشكل مجاني بالكامل، بما يشمل تحديث وحدة التحكم واستبدال أي أجزاء معطوبة لضمان استعادة أداء المركبة الكامل بأمان.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات وعدم التأخير في مراجعة الوكالات أو مراكز الصيانة المعتمدة، مشيرة إلى أن أي استخدام للمركبة دون إصلاح العطل قد يزيد من خطر الحوادث ويعرض السائق للمساءلة القانونية في حال وقوع أي ضرر نتيجة الإهمال.

أهمية الاستدعاء المبكر للحفاظ على السلامة المرورية

تعتبر هذه الحوادث التقنية سببًا رئيسيًا وراء ارتفاع معدل الحوادث الناتجة عن أعطال المركبات الحديثة، إذ أن السائقين غالبًا ما يكتشفون المشكلة عند حدوث فقدان مفاجئ للسيطرة على المركبة، مما يؤدي إلى تصادمات خطرة وبهذا يأتي قرار وزارة التجارة بالاستدعاء المبكر استجابةً حاسمة للحد من أي حوادث محتملة وضمان التزام شركات السيارات بمعايير السلامة المعتمدة دوليًا.

الخطوات العملية لملاك المركبات المتأثرة

ينصح الخبراء الميكانيكيون بأن يقوم كل مالك مركبة نيسان PATROL موديل 2025 بالخطوات التالية فور تلقي إشعار الاستدعاء: