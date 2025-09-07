الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين تقريبًا لإنهاء العمل بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وهو القرار الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عدة سنوات بهدف حماية العمال، وخصوصًا في القطاعات الأكثر تعرضًا للحرارة مثل البناء والزراعة والصناعات الخارجية يأتي هذا القرار ضمن سلسلة الإجراءات التي تعتمدها المملكة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، والحد من المخاطر الناتجة عن التعرض الطويل لأشعة الشمس الحارقة، والتي قد تؤدي إلى حالات الإعياء، الإجهاد الحراري، أو حتى الغيبوبة ثثفثن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شمس سبتمبر تعلن النهاية .. هذه المدة فقط على رفع حظر العمل تحت أشعتها في السعودية

قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ظهر استجابة لارتفاع معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري في صفوف العمال الوافدين والمحليين على حد سواء، خاصة خلال فصل الصيف فالحرارة الشديدة والاشتعال الشمسي المباشر يزيد من احتمال الإصابة بضربات الشمس وضيق التنفس وفقدان السوائل، ما يهدد الصحة العامة للعمال وقد يؤدي إلى حوادث عمل جسيمة وقد سجلت وزارة الصحة وتقارير السلامة المهنية حالات متكررة لإصابات حرارية في مواقع العمل المفتوحة، ما دفع الجهات المعنية إلى إصدار هذا القرار الصارم والملزم لأرباب العمل.

آلية تطبيق الحظر

ينص القرار على تحديد أوقات معينة خلال اليوم يمنع فيها العمل في الأماكن المكشوفة تحت الشمس المباشرة، عادة خلال فترة الذروة بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، وهي الفترة الأكثر حرارة في اليوم كما يفرض القرار على أصحاب الأعمال الالتزام بتوفير بيئة آمنة بديلة، تشمل مواقع مظللة، ومعدات حماية شخصية، ومياه للشرب بشكل مستمر، لضمان عدم تعرض العمال للإرهاق الحراري.

ويأتي هذا القرار أيضًا مرتبطًا بالتفتيش الدوري من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ تقوم الفرق الرقابية بمراقبة التزام الشركات والمؤسسات بالمعايير الصحية والسلامة المهنية، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين تصل إلى التوقف عن العمل أو فرض غرامات مالية كبيرة.

فوائد القرار على العمال وأرباب العمل

إن حظر العمل تحت أشعة الشمس لا يقتصر تأثيره على حماية صحة العمال فقط، بل يمتد إلى تحسين إنتاجيتهم وأدائهم المهني فالعمل في بيئة معتدلة يسمح للعمال بالتركيز وإنجاز المهام بكفاءة أعلى، ما يقلل من الأخطاء والمخاطر. بالإضافة إلى ذلك ينعكس الالتزام بالقرار إيجابًا على سمعة المؤسسات والشركات، إذ يُظهر حرصها على سلامة موظفيها واهتمامها بالمعايير الدولية للسلامة المهنية.

التحديات المصاحبة لإنهاء القرار

مع اقتراب انتهاء العمل بالقرار بعد أسبوعين يواجه بعض أرباب العمل تحديات في تنظيم أوقات العمل وتحويل جداول التشغيل بما يتناسب مع الحظر، خاصة في المشاريع الضخمة أو مواقع البناء التي تعتمد على ساعات العمل الطويلة كما يتعين على الإدارات تكييف برامج التدريب والتوجيه للعمال لضمان الامتثال الكامل للقوانين، وتفادي المخالفات والعقوبات التي قد تُفرض في حال التغاضي عن تطبيق الحظر.