الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت البلديات في المملكة العربية السعودية على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة داخل المنشآت الغذائية، مشددة على أن ارتداء الكمامة يعتبر شرطًا أساسيًا للعاملين الذين يباشرون أعمال إعداد وتحضير المواد الغذائية وأوضحت البلديات أن أي مخالفة لهذا الشرط قد تُعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين خغعاش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

للعاملين في المطاعم بالسعودية .. مخالفة بـ 1000 ريال بمجرد نسيان هذا الشيء

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الضوابط الصحية التي تهدف إلى الحد من انتقال الأمراض المعدية بين العاملين والمستهلكين فارتداء الكمامة يحمي الأغذية من ملوثات محتملة قد تنتقل عن طريق التنفس أو الرذاذ، كما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة ونظيفة كما يحد ارتداء الكمامة من احتمالية انتشار الأمراض المعدية بين العاملين أنفسهم، ما يضمن استمرارية العمل دون توقف بسبب تفشي أي وباء.

الالتزام الصحي واللوائح المعتمدة

تفرض اللوائح المعتمدة على جميع المنشآت الغذائية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتشمل:

ارتداء الكمامة الواقية طوال فترة العمل في المطبخ أو مناطق تجهيز الأغذية.

غسل اليدين وتعقيمها بانتظام قبل التعامل مع المواد الغذائية.

ارتداء القفازات والنظافة الشخصية عند تحضير أو تقديم الطعام.

وأشارت البلديات إلى أن هذه اللوائح ليست اختيارية، بل تمثل التزامًا قانونيًا على المنشآت والعاملين، ويخضع المخالفون للمساءلة والغرامات المالية، إضافة إلى إمكانية تعليق النشاط في حال تكرار المخالفة.

تطبيق العقوبات ومراقبة المنشآت

تعمل الفرق التفتيشية على متابعة المنشآت الغذائية بشكل دوري، للتأكد من التزام العاملين بارتداء الكمامات واتباع كافة الاشتراطات الصحية وتشمل هذه المتابعات مطاعم الأطعمة الجاهزة، والمخابز، والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع المواد الغذائية وفي حال رصد مخالفة، يتم إصدار إنذار أولي للعامل أو المنشأة، يلي ذلك تطبيق الغرامة المالية في حال استمرار المخالفة، مع توثيق كل الحالات للتأكد من الامتثال المستقبلي.

أثر الالتزام على السلامة العامة

الالتزام بارتداء الكمامة لا يقتصر على حماية العاملين فقط، بل يمتد تأثيره إلى حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية فالمنتجات الغذائية الملوثة قد تؤدي إلى أمراض غذائية جماعية تؤثر على المجتمع بأكمله لذلك فإن تطبيق الغرامات وفرض الالتزام الصحي يعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان جودة وسلامة الأغذية في المملكة.

دور التوعية والتدريب

بالإضافة إلى الغرامات تؤكد البلديات على ضرورة توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع الغذائي، لتعريفهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية وطرق الوقاية من الأمراض وتشمل هذه البرامج التدريبية كيفية ارتداء الكمامة بشكل صحيح، واستخدام أدوات التعقيم، والالتزام بالنظافة الشخصية أثناء العمل، مع توضيح المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بهذه القواعد.