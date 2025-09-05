الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد المطبات الصناعية أحد أهم الأدوات المستخدمة في المملكة العربية السعودية للحد من الحوادث وضبط حركة المرور في الشوارع، خصوصًا في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية أو حركة مشاة متزايدة وعلى الرغم من أنها وسيلة فعّالة لفرض الانتباه على السائقين وإجبارهم على خفض السرعة، إلا أن المرور السعودي يفرض غرامات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال على المخالفين الذين يتعاملون مع هذه المطبات بطرق غير نظامية، مثل تجاوزها بسرعة أو إزالتها بطرق عشوائية نهرمل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

3,000 ريال سعودي غرامة في لمح البصر لهذا السبب

المطب الصناعي هو هيكل مُصمم مسبقًا من الإسفلت أو الخرسانة أو المطاط، يوضع على الطرق بشكل مدروس لإجبار السائق على تقليل سرعته وتحدد أماكن تركيبه بناءً على معايير السلامة، مثل:

المناطق ذات حركة المشاة الكثيفة.

محيط المدارس والمستشفيات.

التقاطعات الخالية من إشارات المرور.

المنعطفات والانحدارات الخطرة.

مواقع المشاريع المؤقتة ونهايات الطرق.

الضوابط النظامية للمطبات

الأنظمة السعودية لا تسمح بتركيب مطب صناعي إلا بوجود مبررات واضحة، مثل:

تقليل الحوادث في المناطق الحرجة.

ضبط السرعة في الأحياء السكنية.

حماية المشاة عند التقاطعات.

تنبيه السائقين قرب نهايات الطرق أو مواقع العمل.

الأنواع المعتمدة للمطبات الصناعية

المملكة اعتمدت مجموعة من التصاميم للمطبات تختلف باختلاف الهدف منها:

المطب القصير: عرضه لا يتجاوز 10 سم ويُستخدم في مواقف السيارات والطرق الداخلية لتقليل السرعة إلى أقل من 10 كم/ساعة.

المطب الانسيابي: بطول 3.5 متر يحد من سرعة المركبات إلى 35 كم/ساعة تقريبًا.

المطب المستوي: مخصص لعبور المشاة، إذ يُسهّل العبور ويوفر سطحًا مستويًا.

مطب الوسادة: يسمح لمركبات الطوارئ بالمرور دون عرقلة، بينما يجبر المركبات الأخرى على تخفيف السرعة.

المطبات المرتفعة: تُنفذ باستخدام الرصيف أو البلاطات الخرسانية عند التقاطعات.

المطبات ثلاثية الأبعاد: تقنية بصرية حديثة تعتمد على رسومات أرضية توحي بوجود مطب، ما يدفع السائق إلى تخفيف السرعة دون وجود حاجز فعلي.

الشروط الفنية والخصائص القانونية

لا يعتبر المطب الصناعي قانونيًا إلا إذا استوفى مجموعة من الشروط الفنية، مثل:

وجود علامات تحذيرية واضحة ولافتات مرورية بارزة.

طلاؤه بألوان فسفورية أو جاذبة للانتباه.

أن يكون آمنًا بحيث لا يسبب تلفًا للسيارات الملتزمة بالسرعات المحددة.

عدم وضعه في الشوارع الرئيسية التي تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة.

أي مطب يُنفذ خارج هذه الشروط يعد مخالفة صريحة، وقد يؤدي إلى مساءلة الجهة المسؤولة عن تركيبه.

الغرامات المترتبة على المخالفات

المرور السعودي يفرض غرامات تصل إلى 3,000 ريال على من يتجاوز الأنظمة المتعلقة بالمطبات الصناعية، سواء السائقين الذين يتعاملون معها بطرق غير آمنة، أو الجهات أو الأفراد الذين يقومون بإنشائها بشكل عشوائي دون موافقة رسمية. الهدف من هذه العقوبة ليس ماديًا بقدر ما هو رادع، لضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعريض حياة الناس للخطر.