الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 489 مركبة من طراز نيسان "باترول" موديل 2025، وذلك بسبب خلل في وحدة التحكم الخاصة بتحويل عزم الدوران بين المحورين الأمامي والخلفي وهذا الخلل قد يتسبب في فقدان قوة الدفع عند الضغط على دواسة الوقود أثناء القيادة، وهو ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث تهدد حياة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق خضفشم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطر يهدد الطرق! استدعاء عاجل لـ489 مركبة نيسان باترول 2025 بسبب خلل خطير قد يسبب حوادث

أوضحت الوزارة أن العيب يكمن في وحدة التحكم بتحويل عزم الدوران، وهي جزء أساسي من نظام الدفع الرباعي في المركبة وهذه الوحدة مسؤولة عن توزيع القوة بين العجلات الأمامية والخلفية بما يضمن ثبات السيارة وتوازنها في مختلف ظروف القيادة.

وعند حدوث خلل في هذه الوحدة، يصبح هناك احتمال لفقدان القوة بشكل مفاجئ عند الضغط على دواسة الوقود مثل هذا الخلل لا يعد مجرد عطل عادي، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة المرورية، إذ قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة خاصةً أثناء تجاوز المركبات أو القيادة على الطرق السريعة.

خطورة المشكلة على السائقين والركاب

من المعروف أن نيسان باترول تعد من المركبات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) التي تعتمد عليها شريحة واسعة من السائقين، خصوصًا في البيئات الصحراوية والطرق غير الممهدة وتعتمد هذه السيارة على نظام دفع رباعي قوي يتيح لها مواجهة الظروف الصعبة.

لكن وجود خلل في توزيع عزم الدوران يجعل المركبة عرضة لفقدان توازنها أو ضعف أدائها في مواقف حرجة، مثل:

عند الانطلاق المفاجئ لتجاوز مركبة أخرى.

أثناء القيادة على منحدرات أو طرق وعرة.

في حالات الطقس السيئ حيث يتطلب الأمر قوة دفع متوازنة بين العجلات.

مسؤولية وزارة التجارة في حماية المستهلك

يأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تتبناها وزارة التجارة في المملكة للتأكد من التزام الشركات العالمية بمعايير الجودة والسلامة فالوزارة لا تتهاون مع أي عيب مصنعي قد يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

وقد أكدت الوزارة أن الاستدعاء يشمل 489 مركبة فقط من طراز نيسان باترول موديل 2025، وهو ما يعني أن الخلل ليس عامًا في جميع المركبات، بل يقتصر على دفعات إنتاجية محددة ومع ذلك فإن التعامل الجاد مع مثل هذا العدد يعكس الشفافية والحرص على عدم ترك أي مجال للمخاطرة.

خطوات واجبة على مالكي المركبات

أهابت وزارة التجارة بمالكي المركبات المشمولة بالاستدعاء ضرورة التحقق فورًا من شمول سياراتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحملات الاستدعاء أو من خلال التواصل المباشر مع الوكيل المحلي لشركة نيسان.

وبمجرد التأكد من شمول المركبة، يتعين على المالك: