الرياض - كتبت رنا صلاح - في قلب الخليج العربي يقف جسر الملك فهد شامخًا كأحد أعظم الإنجازات الهندسية في المنطقة، ليس فقط كصلة وصل جغرافية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بل كرمز للتعاون والتكامل بين البلدين وهذا الجسر الذي يبلغ طوله نحو 25 كيلومترًا، افتُتح رسميًا في 25 نوفمبر 1986، واستغرق بناؤه سنوات من الجهد والتخطيط، بتكلفة تجاوزت 564 مليون دولار أمريكي حيعذو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بدء التطبيق فورا .. لا مرور عبر جسر الملك فهد إلا بتنفيذ هذه التعليمات الصارمة

مع بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، بدأت الجهات المختصة في المملكة بتطبيق حزمة جديدة من الضوابط والإجراءات المنظمة لحركة السفر من وإلى البحرين عبر الجسر، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تجربة العبور.

الوثائق المطلوبة للسفر

جواز سفر ساري المفعول: يجب ألا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر.

أو الهوية الوطنية الأصلية: شرط ألا تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر أيضًا.

لا يُسمح باستخدام نسخة الهوية المحفوظة في تطبيقات مثل أبشر أو توكلنا، بل يشترط حمل النسخة الأصلية من البطاقة.

أبشر سفر: خدمة ذكية لتنظيم حركة العبور

استحدثت المديرية العامة للجوازات خدمة جديدة حملت اسم أبشر سفر، خصيصًا لتنظيم مغادرة المواطنين والمقيمين عبر منفذ جسر الملك فهد، وتوفير تجربة سفر أسرع وأيسر.

أهم مميزات الخدمة

تسجيل المسافرين والمرافقين والمركبة مسبقًا.

معرفة مستوى الازدحام المتوقع في المنفذ بناءً على وقت الوصول المحدد.

التأكد من عدم وجود أي ملاحظات تمنع السفر، مثل نقص في صلاحية الوثيقة أو غياب التصاريح.

التحقق البيومتري (الخصائص الحيوية) عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ.

المرور من خلال مسارات خاصة للمسجلين في الخدمة.

خطوات الحصول على الخدمة

تحديث تطبيق أبشر إلى آخر إصدار.

تسجيل الدخول ثم اختيار:

خدماتي

خدمات أخرى

أبشر سفر

الضغط على إنشاء طلب سفر.

اختيار:

المنفذ: جسر الملك فهد.

التاريخ والوقت المتوقع للوصول.

وثيقة السفر والمركبة.

إضافة المسافرين.

مراجعة البيانات واعتماد الطلب (يشترط موافقة المرافقين).

التحقق من الخصائص الحيوية عند الوصول.

كيف تعبر جسر الملك فهد دون توقف؟

تعمل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على تقديم تجربة عبور متطورة تقنيًا، لتقليل التكدس وتقليص أوقات الانتظار عند البوابات، وذلك من خلال تطبيق جسر.

الخدمات التي يقدمها التطبيق:

الدفع الإلكتروني المسبق لعبور البوابات.

التعرف التلقائي على المركبة عبر رقم اللوحة باستخدام خدمة برق.

الدفع عن طريق QR Code بسرعة فائقة.

توفير خدمة يسر للعبور لمرة واحدة دون الحاجة للتسجيل.

الرسوم المفروضة على السفر عبر الجسر

يتوجب على كل مركبة ومسافر الالتزام بسداد الرسوم النظامية المفروضة على العبور والتأشيرات. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

رسوم عبور المركبات:

السيارة الصغيرة: 200 ريال سعودي (ذهابًا وإيابًا). (يُدفع ما يعادلها بالدينار البحريني عند الجانب البحريني)

تأشيرات المرور

تأشيرة مرور لمدة أسبوع: 150 ريال سعودي.

تجديد تأشيرة المرور: 400 ريال سعودي.

التأشيرة الإلكترونية

270 ريال سعودي (صالحة لمدة ثلاثة أشهر)

لماذا هذه الإجراءات ضرورية؟

الهدف الأساسي من كل هذه التحديثات هو:

رفع كفاءة المعابر الحدودية.

الحد من التكدس وتوفير الوقت على المسافرين.

منع استخدام الوثائق المنتهية أو المزورة.

تعزيز الأمن العام وضمان سلامة المسافرين والمرافقين.

تمكين الجهات المختصة من متابعة حركة التنقل بدقة وشفافية.