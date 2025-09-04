نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بدارفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية السودان إثر حادث الانزلاق الأرضي المأساوي الذي ضرب إقليم دارفور، وأسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص وتدمير قرية ترسين شرق جبل مرة.

وعبر البرلمان في بيانه اليوم، عن تعازيه وصادق مواساته لجمهورية السودان في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.