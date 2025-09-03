نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين مجلس التعاون: أجهزة الخدمة المدنية وإنجازاتها ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الحكومي بين دول المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن أجهزة الخدمة المدنية وإنجازاتها ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الحكومي بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، في دولة الكويت اليوم، ورأس الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- شريدة عبدالله سعد المعوشرجي.

وأوضح أن دول المجلس تسعى لتعزيز التحول الرقمي في الخدمة المدنية لتسهيل الخدمات الحكومية، ورفع الكفاءة، ودعم جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، مع توفير فرص عمل جديدة للشباب الموهوبين.

وأشار إلى أن الاجتماع يتزامن مع تنظيم النسخة الخامسة من حفل تكريم الكفاءات بوسام الخدمة المدنية لمجلس التعاون، الذي يأتي استمرارًا لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تؤديه الكفاءات الوطنية في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس، وأن هذه الفعالية السنوية تمثل منصةً رفيعة المستوى للاحتفاء بالمتميزين من بنات وأبناء الخدمة المدنية بدول المجلس، الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به في التزامهم المهني وكفاءتهم العالية، مما يرسخ مبادئ التكامل الخليجي في مجال الموارد البشرية والتنمية الإدارية، ويعزز روح التعاون المشترك بين دول المجلس.