الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد قضايا الصحة العامة أمراً ثانوياً في المملكة العربية السعودية بل تحولت إلى محور رئيسي في سياسات الدولة وخططها الرامية إلى رفع جودة الحياة وتحقيق بيئة معيشية صحية وآمنة للمواطن والمقيم ومن أبرز القرارات التي تجسد هذا التوجه ما أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من فرض غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال بحق كل من يضبط من العاملين داخل منشآت الغذاء وهو يدخن في غير الأماكن المصرح بها تشنلح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير شديد .. غرامة ضخمة على أي عامل يدخن في أماكن تحضير الطعام

التدخين بحد ذاته عادة ضارة تلحق أضراراً مباشرة بصحة المدخن، لكن خطورته تتضاعف عندما يحدث داخل منشآت إعداد وتحضير الطعام فالبيئة التي يُفترض أن تكون أنقى ما يمكن، خالية من الملوثات والروائح الكريهة، قد تتحول إلى مصدر تهديد صحي إذا اختلطت بها السموم والمواد الكيميائية الناتجة عن التدخين.

وجود عامل يدخن بجوار عمليات تحضير الطعام يعني احتمالية تلوث الأجواء المحيطة، وانتقال الجزيئات الدقيقة إلى المأكولات، إضافة إلى الروائح التي قد تعلق بالأطعمة والمشروبات وهذا لا يمثل انتهاكاً لمعايير الجودة فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على المستهلكين، خاصة من يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية.

5000 ريال الغرامة

لم تأتي قيمة الغرامة المحددة عبثاً فاختيار مبلغ 5000 ريال يعكس سياسة الردع القوي التي تتبناها الوزارة، والمبالغ الصغيرة لم تعد فعّالة في الحد من التجاوزات، بينما المبالغ الكبيرة تخلق وعياً جديداً لدى العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء.

فالعامل الذي قد يستهين بقيمة 500 ريال مثلاً لن يجرؤ على المخاطرة بتحمل غرامة ضخمة قد تفوق راتبه الشهري، كما أن المنشأة نفسها ستضاعف رقابتها الداخلية حرصاً على عدم التعرض لهذه المخالفات التي قد تتكرر وتؤثر على سمعتها.

القرار في إطار رؤية 2030

من يتأمل في مضمون القرار يدرك أنه ليس إجراءً معزولاً، بل جزء من المنظومة الواسعة التي ترسمها رؤية المملكة 2030، والتي تضع "جودة الحياة" كأحد محاورها الأساسية.

قطاع الغذاء يرتبط بشكل مباشر بسلامة الفرد، والرقابة عليه ضرورة وطنية وليست مجرد إجراء إداري ولذلك فإن فرض عقوبات رادعة على الممارسات التي قد تهدد هذه السلامة، مثل التدخين في أماكن إعداد الطعام، يعكس التزام المملكة بتحويل الشعار إلى واقع ملموس يعيشه المواطن يومياً.