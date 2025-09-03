الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، عن قرارها النهائي بوقف تشغيل الرحلات المباشرة إلى عدد من العواصم العربية الكبرى، في خطوة مثيرة للاهتمام حملت أبعادًا تشغيلية وأمنية وتنظيمية، وفتحت باب النقاش واسعًا حول مستقبل حركة الطيران في المنطقة والقرار الذي جاء مع بداية عام 2025 لم يمر مرور الكرام، بل تصدّر عناوين الصحف والمنصات الإخبارية، نظرًا لما تمثله هذه الوجهات من أهمية تقليدية ضمن شبكة الرحلات السعودية شككظك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

.صدمة كبرى .. الخطوط السعودية توقف رحلاتها نهائيا إلى عواصم عربية بارزة

شمل القرار إيقاف الرحلات المباشرة إلى دمشق (سوريا)، بيروت (لبنان)، طرابلس (ليبيا)، وصنعاء (اليمن) هذه المدن كانت حتى وقت قريب تُعدّ محاور مهمة في حركة الطيران بين المملكة وعدد من الدول العربية، سواء لأغراض السفر العائلي، أو السياحة، أو الأعمال ومع تطبيق القرار أصبحت شبكة الطيران السعودية أكثر تركيزًا على الوجهات المستقرة أمنيًا وتشغيليًا، لتقليل المخاطر المرتبطة بالرحلات الجوية إلى مناطق غير مستقرة.

وقد طبق الإيقاف من مختلف المطارات السعودية، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى المطارات الإقليمية الأخرى، ما يعكس جدية القرار وشموله على مستوى المملكة كلها.

دوافع القرار وتقييمات السلامة

أوضحت الخطوط السعودية أن الدافع الأساسي وراء القرار يتعلق باعتبارات السلامة والأمن، مشيرةً إلى أن سلامة الركاب والطواقم تأتي في مقدمة أولوياتها وأكدت أن القرار ليس ذا خلفيات سياسية مباشرة، بل يستند إلى تقييمات أمنية وتقنية موسعة أجرتها بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المعنية بسلامة الطيران.

التقارير أشارت إلى أن بعض هذه الوجهات تعاني من ضعف البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى اضطرابات أمنية متكررة، ما يجعل تشغيل الرحلات إليها محفوفًا بالمخاطر وبحسب الشركة، فإن معايير السلامة التشغيلية المعتمدة عالميًا لا تسمح بالمجازفة في مثل هذه الحالات.

انعكاسات القرار على المسافرين

لم تغفل الخطوط السعودية عن المسافرين الذين تأثروا بالقرار فقد أعلنت عن خيارات متعددة، منها:

استرداد كامل قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية.

إعادة الحجز على وجهات بديلة قريبة من المدن التي شملها الإيقاف، وذلك بالتعاون مع شركات طيران أخرى.

خيارات بديلة وتوسيع شبكة الربط

بالتوازي مع إيقاف بعض الوجهات، أكدت الخطوط السعودية أنها تعمل على إعادة هيكلة شبكتها التشغيلية من خلال تعزيز الربط مع عواصم عربية أخرى أكثر استقرارًا وأمانًا، مثل: