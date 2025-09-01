نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج "المناهج وطرق التدريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لبرنامج "ماجستير المناهج وطرق التدريس"، وذلك حتى عام 2030م.

وأوضحت الجامعة أن الحصول على هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إنجازات مستقبلية، ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة وكفاءة المخرجات، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب