مجموعة "روشن" تعلن عن طرح مجتمع العروس بجدة

أعلنت مجموعة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، عن طرح جديد يضم عددًا من الوحدات في مجتمع "العروس" شمال جدة، وذلك بالقرب من قناة "مرافي" المائية بطول 11.4 كيلومترًا، ضمن أحد أبرز المشاريع الحضرية بالمنطقة.

ويتيح هذا الطرح خيارات متنوعة من الوحدات السكنية تشمل التاون هاوس والدوبلكس والفلل المستقلة التي تُطور وفق أعلى معايير الجودة وبتصاميم مستوحاة من السمات المعمارية للمنطقة الغربية، ويمتد بمساحة تقارب 4 ملايين متر مربع.

ويضم أيضًا خيارات واسعة من المرافق المتكاملة على طول ممشى محوري محاط بالأشجار يمتد لمسافة 2.4 كيلومتر، وتشمل هذه المرافق مسارات للمشاة والدراجات، ومدارس، ومساجد، وحدائق، إلى جانب المطاعم والمتاجر.

ويقع المشروع بالقرب من "مطار الملك عبدالعزيز الدولي" و"مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ويتيح موقعه سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء مدينة جدة عبر الطرق الرئيسة وشبكة النقل العام