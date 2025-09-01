نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيئة العناية بالحرمين" تطلق رقمها المجاني لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، رقمها المجاني الجديد عبر الواتساب بشكل تجريبي، تحت عنوان (تواصل بسهولة عبر واتساب الحرمين) لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وبيّنت الهيئة أن الرقم (+966125746236) يوفر خدمات متنوعة، منها الاطلاع على المعلومات الشاملة والخدمات من خلال التواصل المباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والإجابة على الاستفسارات بشكل فوري، كما يدعم البرنامج اللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت التزامها بتسهيل طرق التواصل مع القاصدين لخدمتهم وتيسير أداء مناسكهم، من خلال الهاتف وعبر قنواتها الرقمية، داعية المستفيدين لزيارة مواقعها الإلكترونية وحساباتها الرسمية للاستفادة من جميع الخدمات والاطلاع على جميع التسهيلات المقدمة لهم.

ويمكن للجميع الاطلاع على الخدمات المقدمة عبر الموقع الرسمي: (www.alharamain.gov.sa) ومن خلال حسابات التواصل الاجتماعي