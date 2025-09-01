نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" بالباحة تشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، في فعاليات الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وذلك تعزيزًا لدور الوزارة في العمل الإنساني والمجتمعي.

وشملت المشاركة تبرع عددٍ من منسوبي الفرع بالدم، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بصفته عملًا إنسانيًا نبيلًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويحقق الاكتفاء المستمر لتأمين احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور المجتمعي للوزارة، وامتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم العطاء الإنساني، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعزز ثقافة التبرع التطوعي، ويرفع مستوى الوعي بأهمية هذا العمل الإنساني النبيل