نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تعاملات سوق الصرف في السعودية صباح اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 تغيرات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال السعودي.

فقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، فيما سجل اليورو تراجعًا طفيفًا، بينما ظل الدينار الكويتي محتفظًا بصدارة قائمة أقوى العملات المتداولة في السوق المحلية.

أسعار العملات في السعودية اليوم

العملة العملة مقابل الريال السعودي الواحد الدولار الأمريكي 0.26 اليورو 0.22 الدولار الأسترالي 0.40 الدرهم الإماراتي 0.97 الريال القطري 0.96 الدينار الكويتي 0.08 الدينار البحريني 0.10 الدينار الأردني 0.18 الجنيه المصري 12.95 الدرهم المغربي 2.39 الليرة التركية 10.96 الريال اليمني 63.95 الريال العُماني 0.102 تاكا بنغلاديشي 32.32 روبية هندية 23.51 روبية إندونيسية 4،390.6 بيسو فلبيني 15.26

كما سجلت بعض العملات العربية، مثل الجنيه المصري والدرهم المغربي، مستويات متفاوتة، في حين أظهرت عملات آسيوية كالهندي والإندونيسي استقرارًا نسبيًا.

ويهتم المتعاملون والمستثمرون بمراقبة هذه التحركات اليومية لما لها من تأثير مباشر على الواردات، والتحويلات المالية، والسفر.