تعادل السعودية والكويت 1-1 في كأس الخليج تحت 20 عامًا

أحمد جودة - القاهرة - تعادل المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا مع نظيره الكويتي بنتيجة 1 – 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وتقدم المنتخب السعودي أولًا عن طريق اللاعب عبدالعزيز الشمري في الدقيقة 41، فيما أدرك المنتخب الكويتي التعادل عبر اللاعب مسفر العواد في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط بين الفريقين.

وبهذا التعادل رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا المجموعة، بينما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى نقطتين، لتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي في الجولة الأخيرة