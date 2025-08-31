نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة استكمال مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا FIFA"، الاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة استكمال مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مشيدًا بالمشروع الكبير الذي يمثل احتفاءً بتاريخ كرة القدم في المملكة.

وأفرد الاتحاد الدولي تقريرًا موسعًا عبر موقعه الرسمي عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، عادًا أنه من مشاريع التعاون التاريخية بين الاتحاد السعودي ومتحف "فيفا FIFA" الذي قدم الدعم لهذا المشروع، حيث عمل المتحف بصفة استشارية كونه جزءًا من لجنة خبراء دوليين لتبادل المعلومات التاريخية التي يحتفظ بها أرشيف "فيفا"، وتقديم معايير تاريخية حول كيفية تعامل الاتحادات الأعضاء الأخرى في الاتحاد الدولي مع مشاريع مماثلة.

واستعرض التقرير أبرز الجهود التي تمت خلال مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، حيث تم الاطلاع على أكثر من (500،000) مقال صحفي، ومراجعة أكثر من (800) وثيقة ومقابلة، وشملت أكثر من (90) كتابًا ومرجعًا آخر حددت (1،141) مباراة للمنتخب السعودي، وأكثر من (3،900) مسابقة للأندية، ومشاركة مسؤولي المباريات السعوديين في أكثر من (3،300) مباراة دولية.

من جانبه، هنأ الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس غرافستروم، الاتحاد السعودي لكرة القدم على استكمال هذا المشروع التاريخي المهم، وعلى وضع منهجية شفافة وعلمية تحت مسؤولية الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووصف أمين اتحاد (FIFA) المشروع بالتاريخي، لأنه وضع تعريفات من شأنها أن تسلط الضوء على إرث كرة القدم في المملكة، وستضمن الحفاظ على تراث كرة القدم السعودية للأجيال القادمة، التي تمتد لأكثر من (120) عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية، وأكثر من ألف مباراة للمنتخب السعودي، وسجل حافل من مسابقات وبطولات الأندية