الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لأداء مطارات المملكة لشهر يوليو 2025م، وفقًا لـ11 معيارًا أساسيًا تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة.

“الطيران المدني” تصدر تقرير يوليو 2025: مطارات الرياض والمدينة وأبها تتصدر الأداء

وتصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فئة المطارات الدولية التي يزيد عدد مسافريها على 15 مليون مسافر سنويًا، بنسبة التزام بلغت 82%، متفوقًا على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذي حقق نفس النسبة لكنه جاء ثانيًا بفارق في نسب تحقيق المعايير.

وفي فئة المطارات التي يتراوح عدد مسافريها بين 5 و15 مليونًا، حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المركز الأول بنسبة التزام بلغت 91%، متفوقًا على مطار الملك فهد الدولي بالدمام الذي حصل على نسبة 82%.

أما في فئة المطارات التي يتراوح عدد مسافريها بين 2 و5 ملايين، فجاء مطار أبها الدولي أولًا بنسبة التزام 100%، بينما نال مطار عرعر الدولي المركز الأول في الفئة التي تقل عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة 100% أيضًا.

وفي فئة المطارات الداخلية، تصدر مطار القريات القائمة بنسبة التزام بلغت 100%، محققًا أفضل أداء في متوسط أوقات الانتظار للرحلات.

ويعتمد التقرير على معايير تشمل أوقات الانتظار، وإجراءات السفر، وسير الأمتعة، وخدمات ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.