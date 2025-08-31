الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، مواعيد الدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد 1447هـ، لتضع بذلك الإطار الزمني لانطلاق عام دراسي يأمل فيه الجميع أن يكون أكثر انتظامًا وجودة ويبدأ تطبيق المواعيد اعتبارًا من يوم الأحد ٨ ربيع الأول 1447هـ، الموافق 31 أغسطس 2025م، حيث جرى تقسيم الدوام وفق الفترات الصباحية والمسائية وبرامج التعليم المستمر، بما يضمن تنظيم العملية التعليمية وتلبية احتياجات مختلف الفئات جعدخن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مكة تفاجئ الجميع .. إعلان جداول الدوام المدرسي يشعل جدلاً واسعاً قبل بداية الدراسة!

جاء الإعلان محددًا ودقيقًا لتفادي أي لبس أو ارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين:

المدارس الصباحية: الاصطفاف عند الساعة 6:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.

المدارس المسائية: الاصطفاف عند الساعة 12:45 ظهرًا، والحصة الأولى عند الساعة 1:00 ظهرًا.

برامج التعليم المستمر: دوام الطالبات عند الساعة 3:00 عصرًا، فيما يبدأ دوام الطلاب عند الساعة 5:00 عصرًا.

أهمية الالتزام بالمواعيد

أشارت الإدارة العامة للتعليم إلى أن احترام الوقت هو أساس نجاح العام الدراسي، إذ يسهم الحضور المبكر والانتظام في الانضباط داخل المدرسة، ويعزز من استعداد الطلاب الذهني لاستيعاب المناهج منذ الحصة الأولى فالوقت الضائع في الدقائق الأولى من اليوم الدراسي قد ينعكس سلبًا على التحصيل العلمي، خاصة مع تكثيف المناهج وتنوع الأنشطة التعليمية.

كما شددت الإدارة على دور أولياء الأمور في غرس قيمة الانضباط لدى الأبناء، مؤكدين أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يخلق بيئة تعليمية مثالية تهيئ الطلاب لتحقيق النجاح والتفوق.

انضباط مدرسي جودة تعليمية

المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس، بل هي بيئة متكاملة لتشكيل شخصية الطالب وتنمية قدراته والالتزام بالمواعيد يعزز هذه البيئة، فهو يحد من الفوضى، ويمنح المعلمين فرصة لبدء الحصص بشكل جاد ومنظم.

ومن المعروف أن المدارس التي تلتزم بانضباط صارم في المواعيد تحقق نتائج أعلى في مؤشرات الأداء التعليمي فالطالب الذي يحضر في الوقت المحدد يشعر بالمسؤولية والجدية، ويتعلم أن احترام الوقت جزء من سلوكه اليومي، وهي قيمة تمتد لاحقًا إلى حياته العملية والمجتمعية.

التعليم المستمر ودوره في المجتمع

لم تغفل الإدارة جانبًا مهمًا وهو برامج التعليم المستمر التي تتيح للطلاب والطالبات ممن فاتهم إكمال تعليمهم فرصة جديدة لتحقيق أهدافهم وتم تحديد مواعيد خاصة لهذه البرامج تراعي ظروف الفئة المستهدفة، حيث يبدأ دوام الطالبات عند الثالثة عصرًا، بينما يبدأ الطلاب عند الخامسة مساءً.

هذه البرامج تعد جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير التعليم مدى الحياة، وتمكين جميع الأفراد من التعلم في أي مرحلة من حياتهم، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة والمهارات داخل المجتمع.