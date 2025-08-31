نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تُفعّل حملة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فعّلت أمانة محافظة جدة، بمقرها الرئيس اليوم، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حملة "اقتداء وعطاء" تفاعلًا مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وتهدف الحملة -التي تستمر ثلاثة أيام- إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتشجيع منسوبي الأمانة على المشاركة؛ دعمًا لجهود القطاع الصحي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته وضمان استدامة الإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح.

وتأتي الحملة في إطار حرص الأمانة على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، وتمثل خطوة عملية لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة