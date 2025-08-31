الرياض - كتبت رنا صلاح - إعلان منصة استطلاع عن منح الحق في التقدم بطلب الدعم السكني لمن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا دون زواج يمثل خطوة مهمة في تعزيز استقرار الأفراد وتمكينهم من تملك المساكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية ويتيح هذا القرار للأفراد المستحقين فرصة الحصول على مسكن مناسب دون الانتظار لفترة طويلة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة العصرية والقدرة على توفير سكن لائق لجميع فئات المجتمع خوتفث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الدعم السكني يفتح أبوابه لفئة كانت مستبعدة تماماً في السعودية

الدعم السكني ليس مجرد تقديم مساكن أو منح مالية، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لرفع مستوى جودة الحياة للأفراد، وتقليل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في المملكة منح الحق في التقديم للأفراد غير المتزوجين الذين تجاوزوا سن 25 عامًا يضمن:

تحقيق الاستقلالية المالية والاجتماعية: فالقدرة على امتلاك مسكن تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد، ما يسهم في تحسين أدائه المهني والاجتماعي.

تشجيع الالتزام بالتخطيط المستقبلي: إذ يُتيح لهم ترتيب أمورهم المالية وتحديد أولوياتهم الاقتصادية بعيدًا عن ضغوط السكن المؤقت أو الإيجارات المتغيرة.

دعم الفئات الأكثر حاجة: عادةً ما يكون الأفراد غير المتزوجين فوق 25 عامًا أكثر عرضة للتحديات المعيشية، وتوفير الدعم لهم يخفف من هذه الضغوط ويضمن تكافؤ الفرص في الحصول على المسكن الملائم.

شروط التقديم وآلية الاستحقاق

منصة استطلاع أوضحت أن التقديم سيكون متاحًا للأفراد غير المتزوجين الذين أتموا سن 25 عامًا، مع استيفاء باقي الشروط الخاصة بالدخل والقدرة المالية، والتأكد من عدم امتلاكهم عقارًا سابقًا كما سيتم تقييم الطلبات وفق معايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمن يستحق فعليًا، بما يشمل:

التحقق من الهوية والمعلومات الشخصية عبر الأنظمة الرسمية.

الاطلاع على الوضع المالي والفئة المستحقة ضمن برامج الدعم الحكومية.

الالتزام بالإجراءات الإلكترونية لتسهيل تقديم الطلب ومتابعته دون الحاجة للزيارات المتكررة للمقرات الحكومية.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

توسيع نطاق الدعم السكني ليشمل هذه الفئة له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد والمجتمع، حيث يساهم في:

تنشيط سوق الإسكان: من خلال زيادة الطلب على المشاريع السكنية الميسرة، ما يحفز المطورين على إنشاء وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

تقليل التفاوت الاجتماعي: إذ يتيح للأفراد من ذوي الدخل المحدود الحصول على مساكن، ما يقلل من الضغط على الإيجارات العالية ويحقق عدالة في توزيع الموارد.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي: فامتلاك المسكن يمنح الأفراد شعورًا بالأمان والاستقرار، ما ينعكس إيجابيًا على حياتهم الشخصية والمهنية.

دور التكنولوجيا في تقديم الدعم

منصة استطلاع تعتمد على نظم إلكترونية متطورة لتسهيل التقديم والمتابعة، ما يضمن: