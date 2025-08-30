الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد خبير هندسة النظم الاتصالية والمدن الذكية الدكتور فارس المالكي أن المستقبل التقني في المملكة يتشكل بسرعة فائقة مدفوعًا برؤية 2030 التي تضع الابتكار في صلب أولوياتها، مشيرًا إلى أن إطلاق تطبيق «علّام» من قبل شركة HUMAIN يمثل خطوة نوعية تعكس نضج البيئة الرقمية المحلية.

خبير: تطبيق «علّام» السعودي للذكاء الاصطناعي نقطة تحول في المشهد التقني

وأوضح المالكي أن التطبيق يعد أول نموذج سعودي متكامل للذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أظهر تفوقًا ملحوظًا في الفهم السياقي للعربية، منافسًا إقليميًا لنماذج مثل Falcon وJais المطورة في الإمارات، مما يضع السعودية في قلب المنافسة العالمية عبر تعزيز مفهوم «الذكاء السيادي» الذي يخدم المنطقة بلغتها وثقافتها.

وأضاف أن نموذج «علّام 34» جرى تدريبه على عشرات البيتابايت من البيانات، تضمنت أكثر من 380 مليار كلمة عربية ونحو 394 ألف كتاب، مع تميزه بقدرة عالية على فهم اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية، وخضع لمرحلة ضبط دقيق على محتوى يتناسب مع الثقافة العربية والإسلامية، مستخدمًا تقنيات التعلم بالتعزيز من ملاحظات البشر لضمان القيم الأخلاقية وحماية الخصوصية.

وأشار المالكي إلى أن «علّام» لا يعد مجرد أداة تقنية، بل شهادة على قدرة الكفاءات السعودية على تطوير حلول تنافسية، مبينًا أن نجاحه سيعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي ويشجع المزيد من الشركات المحلية على الابتكار.