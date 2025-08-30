عاجل .. الخطوط السعودية تغير قواعد السفر - وزن الحقيبة المسموح به يرتفع بشكل مفاجئ

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرًا عن تطبيق تحديثات جوهرية على سياسة الأمتعة المسموحة على متن رحلاتها الداخلية، وذلك بدءًا من يوليو 2025 وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الناقل الوطني إلى تحسين تجربة السفر وتبسيط الإجراءات أمام المسافرين داخل المملكة، مع الالتزام الكامل بأحدث المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران وقد لاقت هذه التحديثات صدى واسعًا لدى المسافرين وشركات السياحة نظرًا لما ستحققه من آثار إيجابية على مستوى الخدمة والأداء التشغيلي على حدّ سواء حذغزط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بحسب ما أعلنته الناقلة الوطنية فإن المسافرين على الدرجات المختلفة سيتمتعون بسياسة أمتعة موحدة ومبسطة، إذ يُسمح لكل راكب بحقيبة مسجلة واحدة بحد أقصى يبلغ 25 كيلوغرامًا وتكمن أهمية ذلك في تقليص الازدحام عند منصات شحن الحقائب بالمطارات، ما سيساهم بدوره في تسريع إجراءات السفر وتفادي الطوابير الطويلة التي اعتاد المسافرون مواجهتها خاصة خلال أوقات الذروة ومواسم الإجازات.

أما فيما يتعلق بالأمتعة المحمولة داخل الطائرة فسيسمح للمسافر بحمل حقيبة يدّوية لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرامات، إلى جانب حقيبة إضافية صغيرة مخصصة للمتعلقات الشخصية مثل جهاز الحاسوب المحمول، أو مستلزمات الرعاية الصحية، أو غيرها من الأدوات الضرورية التي يحتاج إليها المسافر أثناء الرحلة.

وأوضحت الناقلة أن تطبيق هذه المعايير سيساعد على ضمان راحة الركاب وتسهيل حركتهم داخل مقصورة الركاب، فضلاً عن تقليل المساحات المخصصة لتخزين الحقائب الكبيرة داخل الطائرة.

أسباب التعديلات وأهدافها الاستراتيجية

لا شك أن عملية تعديل السياسات المتعلقة بالأمتعة لم تكن وليدة اللحظة، إذ سبقها العديد من الدراسات التي أظهرت أن المسافرين على متن الرحلات الداخلية بحاجة إلى مزيد من الوضوح والبساطة، فضلاً عن أهمية رفع كفاءة مناولة الأمتعة لتسريع مناولة الركاب لدى الوصول وتشير المؤشرات إلى أن الناقلة الوطنية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جودة خدماتها بما يتوافق مع التطلعات التي رسمتها رؤية السعودية 2030، الرامية إلى النهوض بقطاع الطيران وجعله أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تقليل أوزان الحقائب وعددها يساعد على خفض استهلاك الوقود إلى حدّ ما، وهو ما يندرج ضمن مبادرات الاستدامة البيئية التي أصبحت أولوية لدى شركات الطيران حول العالم إذ تسعى الخطوط السعودية إلى تقليل البصمة الكربونية لرحلاتها، والاعتماد على سياسات تشغيلية صديقة للبيئة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز سمعتها كمؤسسة وطنية ملتزمة بالممارسات الخضراء التي تحفظ الموارد وتقلل من الانبعاثات الضارة.

ضوابط السلامة المتعلقة بالسوائل والمواد المحظورة

إلى جانب تحديد أوزان الحقائب وأحجامها أكدت الخطوط السعودية على أهمية التزام الركاب بالقيود المفروضة على حمل السوائل داخل مقصورة الركاب، إذ لا يُسمح للراكب إلا بحمل سوائل داخل عبوات سعتها لا تزيد على 100 مل لكل عبوة، وبإجمالي لا يتجاوز لترًا واحدًا من السوائل، على أن توضع العبوات في كيس بلاستيكي شفاف ومغلق بإحكام وقد وضعت هذه الضوابط انسجامًا مع المعايير الدولية التي تهدف إلى تعزيز أمن الرحلات الجوية ومنع تهريب المواد الخطرة.

أما الأدوات الحادة والمواد القابلة للاشتعال وأي عناصر يمكن أن تُستخدم لإلحاق الأذى، فقد شدّدت الناقلة على منع حملها بشكل قاطع داخل الطائرة، إذ يتعيّن على المسافر تسليمها ضمن الأمتعة المسجلة إذا كان ذلك مسموحًا بموجب القوانين، أو الامتناع عن حملها من الأساس وبهذه الطريقة تسعى الخطوط السعودية إلى تقليل المخاطر الأمنية والحفاظ على سلامة المسافرين وطاقم الطائرة على مدار الرحلة.