الرياض - كتبت رنا صلاح - اليوم الوطني السعودي ليس مجرد تاريخ يسجل في الذاكرة، بل هو يوم يجسد مسيرة وطن بأكمله بدأها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عندما وحد مملكتي نجد والحجاز تحت راية واحدة في 23 سبتمبر 1932م ومنذ ذلك الحين أصبح هذا اليوم حدثًا مفصليًا في حياة السعوديين، حيث يلتقي فيه التاريخ بالحاضر ليؤكد على معاني الوحدة والانتماء والولاء فهصزك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني 95 لجميع القطاعات

منذ أن أُعلن توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، ارتبط يوم 23 سبتمبر بهوية الدولة الحديثة التي قامت على أساس متين من الوحدة والعدل والاستقرار وبمرور الأعوام تحول هذا اليوم إلى رمز وطني عميق، يستعيد فيه السعوديون ذكريات التأسيس، ويؤكدون من خلاله وفاءهم للقيادة واعتزازهم بالوطن.

وفي عام 2005م، جاء المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ليقر اليوم الوطني عطلة رسمية سنوية، وهو قرار عزز من مكانة هذا اليوم في الرزنامة الوطنية، وأتاح لجميع العاملين والطلاب المشاركة في الاحتفالات والفعاليات التي تُقام على امتداد المملكة.

الموارد البشرية تحدد مدة إجازة اليوم الوطني 95

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الـ95 في عام 2025م، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانها الرسمي الذي أوضحت فيه تفاصيل الإجازة وقد أكدت الوزارة أن هذه الإجازة موحدة بين جميع القطاعات، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، وذلك ترسيخًا لمبدأ العدالة والمساواة بين العاملين.

وبحسب البيان، فإن الإجازة ستكون يوم الأحد 12 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 23 سبتمبر 2025م، وهو ما يضمن أن جميع الموظفين والطلاب سيحصلون على يوم عطلة مدفوعة الأجر للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

هل تشمل الإجازة موظفي القطاع الخاص؟

يتكرر هذا التساؤل كل عام، حيث يظن البعض أن اليوم الوطني عطلة حصرية للموظفين الحكوميين إلا أن وزارة الموارد البشرية أوضحت أن المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل تضمن هذه الإجازة للموظفين في القطاع الخاص، تمامًا كما يحصل عليها نظراؤهم في القطاع الحكومي.

كما أن المادتين 127 و128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تنظمان هذا الحق للقطاع العام، فيما أُكد كذلك أن القطاع غير الربحي يتمتع بنفس المزايا وهذا يعكس حرص الدولة على أن يكون الاحتفال باليوم الوطني حقًا مشتركًا لجميع العاملين، دون استثناء.

أهمية الإجازة الوطنية للموظفين والقطاعات

إقرار إجازة اليوم الوطني لجميع القطاعات لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لأبنائها العاملين في مختلف المجالات فالإجازة الوطنية تمثل: