الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة لكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إيقاف تجديد الإقامات للوافدين العاملين في مجموعة من المهن التي شملتها قرارات التوطين الأخيرة وهذا القرار يعكس التحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل السعودي في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تمكين المواطنين من العمل في مختلف القطاعات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التي يمكن أن يشغلها السعوديون بكفاءة موكما بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موجة صادمة تضرب الوافدين في السعودية .. تجديد الإقامات موقوف تماماً في 7 وظائف!

شملت قرارات التوطين الأخيرة عدداً من المهن التي كانت تقليدياً تحت سيطرة العمالة الوافدة، وأبرزها:

وظائف مكاتب الاستقبال في الفنادق والشركات والمؤسسات.

مبيعات السيارات وقطع الغيار.

العمل في محلات الذهب والمجوهرات.

وظائف المحاسبة.

السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات.

رؤية وطنية لتوطين سوق العمل

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى رفع نسب التوظيف بين المواطنين السعوديين، وخلق فرص عمل في قطاعات كانت لعقود طويلة معتمدة على العمالة الأجنبية.

هذه السياسة ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلسلة من القرارات التي شملت:

توطين قطاع الاتصالات.

توطين منافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

تخصيص نسب محددة من العمالة السعودية في القطاع الصحي والتعليمي.

أثر القرار على المقيمين

لا شك أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على آلاف الوافدين العاملين في هذه المهن، حيث سيجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة:

البحث عن مهن بديلة ضمن المجالات المسموح بها.

الانتقال إلى شركات أو قطاعات أخرى لم تشملها قرارات التوطين.

مغادرة المملكة في حال عدم التمكن من تعديل الوضع النظامي.

موقف أصحاب الأعمال