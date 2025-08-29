الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن سداد الاستحقاقات المالية الخاصة بالمرافقين أصبح شرطًا أساسيًا وملزمًا قبل إتمام أي إجراء يتعلق بإصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة «أبشر» الإلكترونية ,هذا التوضيح جاء ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي حاول إصدار تأشيرة خروج نهائي لسائقه الخاص وزوجته المقيمة، إلا أن النظام رفض الطلب بسبب عدم كفاية الرصيد، وهو ما دفع الجوازات إلى التأكيد على أن جميع الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بالالتزامات المالية المقررة على المستفيدين وسحري بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الجوازات السعودية تغلق باب الخروج النهائي أمامك إذا ما فعلت هذا الشرط

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، ومن أبرز أدوات هذا التحول منصة «أبشر» التي أصبحت البوابة الإلكترونية الأولى للمواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم الحكومية ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمستفيد:

إصدار وتجديد الإقامات.

استخراج تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي.

متابعة المخالفات المرورية.

سداد الرسوم الحكومية بشكل آلي.

لماذا يشترط سداد الرسوم قبل الخروج النهائي؟

القرار يعكس رؤية واضحة لدى وزارة الداخلية والجهات المعنية، ويمكن تلخيص أسبابه في النقاط التالية:

ضمان الحقوق المالية للدولة: فالمغادرة دون سداد الرسوم يخل بالالتزامات المالية.

منع تراكم المتأخرات: الربط الإلكتروني يضمن ألا يخرج أي مقيم أو مرافق دون تصفية التزاماته.

تحقيق العدالة بين الجميع: فلا فرق بين مواطن أو مقيم، الكل مطالب بالوفاء بما عليه.

تعزيز الانضباط: فالنظام لا يقبل استثناءات في مثل هذه المعاملات، ما يعزز الجدية في الالتزام.

تجربة المواطن التي كشفت القاعدة

القصة التي أثارت التوضيح كانت لمواطن أراد إصدار تأشيرة خروج نهائي لسائقه وزوجته، لكنه فوجئ برسالة تقول: لا يوجد رصيد كافٍ لإتمام العملية.

هذا المثال يعكس:

أن النظام الآلي يراقب كل خطوة بدقة.

أن الرسوم غير المسددة تعيق إتمام أي معاملة.

أن المواطن أو المقيم بحاجة إلى التأكد من تصفية حساباته المالية أولًا.

ربط الخدمات بالالتزامات المالية

المديرية العامة للجوازات أكدت أن جميع الخدمات مرتبطة آليًا بالرسوم والالتزامات المالية وهذا يعني أن: