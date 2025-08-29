الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر 2025 لاستقبال مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومقيم، ألا وهي اليوم الوطني السعودي 95، الذكرى التي تخلد مسيرة التوحيد وبداية عهد جديد من التنمية والازدهار وهذا اليوم ليس مجرد إجازة رسمية، بل هو مناسبة وطنية جامعة تحتفي فيها المدن السعودية بمظاهر الفرح والفخر، من عروض استثنائية وحفلات فنية وثقافية، إلى فعاليات ترفيهية تناسب مختلف الأعمار جنقمث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 التي ينتظرها الملايين

الرياض القلب النابض للمملكة، تحرص دائماً على أن تكون فعالياتها بحجم المناسبة وتشهد العاصمة خلال اليوم الوطني 95 عروضاً ضخمة تتنوع بين الترفيه والثقافة والفنون:

بوليفارد رياض سيتي: يشهد فعاليات حية من عروض موسيقية، ومسيرات استعراضية، وحفلات غنائية يشارك فيها أبرز الفنانين السعوديين والعرب، إلى جانب ألعاب نارية ضخمة تضفي أجواء ساحرة على سماء العاصمة.

المهرجانات الكوميدية: من أبرزها "مهرجان الرياض للكوميديا" الذي ينطلق من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر، ويستضيف نخبة من نجوم الكوميديا العالميين مثل أندرو سانتينو، في أجواء مليئة بالمرح تناسب فئات الشباب والعائلات.

العروض الجوية: الطائرات المقاتلة السعودية تزين سماء العاصمة برسم ألوان العلم، في مشهد يبعث الفخر والاعتزاز بالقوة الجوية للمملكة.

جدة

تشتهر جدة بكونها مدينة الفرح والبحر لذا فإن احتفالاتها باليوم الوطني تحمل طابعاً خاصاً، يجمع بين أجواء البحر والعروض الفنية:

احتفالات البروميناد: على كورنيش جدة، حيث تجتمع العائلات لمشاهدة العروض الفنية والموسيقية في الهواء الطلق، وسط أجواء ساحلية مميزة.

الألعاب النارية: تضئ سماء البحر الأحمر بألوان زاهية ترسم لوحات وطنية تخلّد المناسبة في ذاكرة الحاضرين.

العروض البحرية: استعراض السفن والقوارب في مياه الكورنيش، مما يضفي طابعاً مهيباً على الاحتفالات.

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية، بمدنها المختلفة من الخبر إلى الدمام والأحساء، تعد من أبرز محطات الاحتفال باليوم الوطني 95، حيث تقام فيها فعاليات تجمع بين الفلكلور والترفيه العصري:

كورنيش الخبر الشمالي: يشهد عروضاً استعراضية وألعاباً نارية تبهر الحضور.

منتزه الملك عبد الله في الدمام: يحتضن حفلات غنائية ومهرجانات عائلية تجمع الفن والترفيه.

بحيرة المنتزه في الأحساء: تقام فيها فعاليات ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الألعاب النارية التي تنير سماء الواحة.

الفعاليات في بقية مدن المملكة

لم تغب المدن الأخرى عن المشهد الاحتفالي فكل مدينة لها نصيبها من الفعاليات الوطنية: