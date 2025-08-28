الرياض - كتبت رنا صلاح - بصفتها الناقل الوطني للمملكة تحرص الخطوط الجوية السعودية على تقديم عروض مميزة خلال شهر رمضان ومن المتوقع أن تشمل هذه العروض تخفيضات تصل إلى 50% على بعض الرحلات الداخلية والدولية مما يسهل على المسافرين أداء مناسك العمرة أو السفر إلى وجهات متعددة بأسعار أقل فاعقش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض طيران رمضان 2025 لا تفوّت! .. خصومات تصل إلى 60% ورحلات بأسعار خيالية تبدأ من 99 ريال فقط في السعودية!

تعتبر شركة طيران ناس من أبرز شركات الطيران الاقتصادي في المملكة خلال رمضان 2025 تقدم الشركة عروض جذابة تشمل تذاكر بأسعار تبدأ من 99 ريالاً سعوديًا للرحلات الداخلية ومن المتوقع أن تستمر هذه العروض طوال الشهر الكريم مع إمكانية تقديم خصومات على الرحلات الدولية أيضًا.

تخفيضات تصل إلى 20%

كجزء من مجموعة الخطوط السعودية يحرص طيران أديل على تقديم تخفيضات مغرية خلال رمضان 2025 ومن بين العروض المتوقع طرحها: تخفيضات تصل إلى 20% على بعض الرحلات الداخلية والدولية وإمكانية حجز الرحلات بتكلفة منخفضة عبر التطبيق الرسمي.

إذا كنت تبحث عن رحلة اقتصادية دون المساس بجودة الخدمة، فإن طيران أديل هو خيار مثالي.

عروض خاصة للمسافرين من وإلى المملكة

بالإضافة إلى الشركات المحلية تقدم العديد من شركات الطيران الدولية عروض خاصة للمسافرين من وإلى المملكة خلال شهر رمضان على سبيل المثال تقدم شركات مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية وخصومات على الرحلات المتجهة إلى وجهات شهيرة مثل دبي وأبوظبي والدوحة.