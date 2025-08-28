نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرنفال بريدة للتمور يخصص ركنًا للأطفال يجمع التعليم والترفيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصّص كرنفال بريدة للتمور ركنًا متكاملًا للأطفال تحت مسمى "واحة الطفل"، يهدف إلى الدمج بين الترفيه والتعليم، من خلال أنشطة تفاعلية تعرّف الناشئة بالنخيل والتمور، وتغرس فيهم قيم التراث والارتباط بالبيئة المحلية.

ويضم الركن أنشطة فنية تمكّن الأطفال من التعبير عن إبداعهم برسم النخيل بألوان متنوعة، إلى جانب ألعاب تعليمية تجمع بين المتعة والمعرفة، في بيئة تحاكي عالم التمور.

ويشتمل على ركن للدمى يجسّد شخصيات مستوحاة من النخيل، إضافة إلى عروض مسرحية تفاعلية تمزج بين المشاهدة والمشاركة المباشرة، بما يعمّق ارتباط الأطفال بالموروث الزراعي للمنطقة.

وهيّأت إدارة الكرنفال مساحة الواحة بكوادر إشرافية ومدرّبات متخصصات لضمان تقديم برامج تعليمية هادفة بأسلوب ترفيهي، يعزّز معرفة الأطفال بالإرث الزراعي والتاريخي للقصيم، ويتيح لهم تجربة آمنة وممتعة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الكرنفال لتوظيف برامجه المتنوعة في ترسيخ الوعي الثقافي والزراعي لدى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز دوره التنموي والتعليمي مع جوانبه الاقتصادية والترفيهية