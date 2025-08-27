الرياض - كتبت رنا صلاح - وقد أوضحت وزارة التعليم أن الدراسة في رمضان القادم ستستمر بشكل منتظم، مع تحديد أيام بعينها كإجازات رسمية وفي مقدمتها إجازة يوم التأسيس التي تصادف الخامس من رمضان وبذلك سيكون شهر رمضان لهذا العام حافلًا بعدد جيد من الأيام الدراسية الفعلية، مما يضمن استمرارية التحصيل العلمي دون انقطاع، وفي نفس الوقت يراعي خصوصية الشهر وما يحمله من قيم روحية رجبصق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الطلاب على موعد مع مفاجأة رمضانية .. الكشف عن جدول الحضور والإجازات رسميا

جاءت الخطة المعتمدة للأيام الدراسية الفعلية في رمضان المقبل على النحو التالي:

الأربعاء 1 رمضان: يوم دراسي كامل.

الخميس 2 رمضان: يوم دراسي كامل.

الأحد 5 رمضان: إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس.

الاثنين 6 رمضان: يوم دراسي.

الثلاثاء 7 رمضان: يوم دراسي.

الأربعاء 8 رمضان: يوم دراسي.

الخميس 9 رمضان: يوم دراسي.

الأحد 12 رمضان: يوم دراسي.

الاثنين 13 رمضان: يوم دراسي.

الثلاثاء 14 رمضان: يوم دراسي.

الأربعاء 15 رمضان: يوم دراسي.

الخميس 16 رمضان: يوم دراسي.

كيف تنظم وزارة التعليم الدراسة في رمضان؟

وزارة التعليم اعتادت خلال السنوات الماضية على اعتماد تنظيم خاص للدراسة في رمضان، حيث يتم تقليص ساعات الدوام الدراسي بما يتناسب مع خصوصية الشهر فبدلًا من دوام طويل يبدأ مبكرًا، يتم اعتماد مواعيد مخففة تبدأ في أوقات متأخرة نسبيًا وتستمر لساعات أقل، وذلك بهدف مراعاة ظروف الصيام للطلاب والمعلمين على حد سواء.

كما أن الوزارة تحرص على توجيه المدارس لتكييف خططها التعليمية خلال الشهر الفضيل بحيث تركز على الجوانب الأساسية في المقررات، مع إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة التوعوية والثقافية التي تعزز من روح رمضان وقيمه.