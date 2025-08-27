الرياض - كتبت رنا صلاح - مع إشراقة شمس اليوم أعلنت الجمعية الفلكية بجدة دخول المرحلة الأخيرة من فصل الصيف فلكيًا، والتي تستمر لمدة 30 يومًا قبل أن يرحل الصيف رسميًا ويبدأ فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وهذه الفترة التي يطلق عليها الفلكيون الأربعينية الأخيرة من الصيف تمثل مرحلة انتقالية مهمة على مستوى الطقس والمظاهر الطبيعية، حيث تبدأ التغيرات المناخية في الظهور تدريجيًا تمهيدًا لقدوم الخريف حلدتس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العد التنازلي يبدأ .. 30 في هذا الموعد يودع العالم جحيم الصيف!

الفصول الأربعة في الحساب الفلكي لا تعتمد على تقلبات الطقس اليومية أو درجات الحرارة المسجلة في المدن، بل تُحدد وفقًا لحركة الأرض حول الشمس وميلان محورها يبدأ الصيف فلكيًا مع لحظة الانقلاب الصيفي في 21 يونيو تقريبًا من كل عام، وينتهي مع الاعتدال الخريفي الذي يوافق هذا العام يوم 22 سبتمبر 2025. وبذلك، فإن ما تبقى من الصيف هو ثلاثون يومًا فقط، يدخل خلالها الكوكب في المرحلة الأخيرة من الميل الشمسي نحو الجنوب، وهو ما يفسر تناقص ساعات النهار تدريجيًا وزيادة ساعات الليل.

ملامح المرحلة الأخيرة من الصيف

الأيام القادمة تحمل العديد من المؤشرات التي يلاحظها الناس بشكل واضح، ومن أبرزها:

انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا في بعض المناطق، خاصة المرتفعات الجنوبية والغربية.

انكماش ساعات النهار مقارنةً بشهري يونيو ويوليو، حيث تبدأ الشمس في الغروب مبكرًا بشكل متزايد.

تغير مسار الشمس الظاهري في السماء، إذ تتجه تدريجيًا نحو الجنوب، وهو ما يجعل الظلال أطول مع مرور الأيام.

بداية نشاط الرياح الموسمية التي ترافق الانتقال بين الفصول، وقد تؤدي إلى تقلبات جوية سريعة في بعض المناطق.

ازدياد توقعات الأمطار الخفيفة في بعض مناطق المملكة مع اقتراب موعد الاعتدال الخريفي.

العلاقة بين الفصول والفلك

التمييز بين الفصول الأربعة ليس أمرًا عشوائيًا، بل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحركة الأرض في مدارها حول الشمس عندما تكون الشمس في أقصى ميل شمالي، يبدأ الصيف، وحينما تعود لتصبح عمودية على خط الاستواء يبدأ الخريف، ثم الشتاء عند أقصى ميل جنوبي، وأخيرًا الربيع مع العودة من جديد إلى الاعتدال الربيعي. هذا التتابع الفلكي يجعل من الفصول دورة متكاملة تُعيد توازن المناخ على الكوكب، وتحدد أنماط الزراعة والمواسم الطبيعية في مختلف أنحاء العالم.