بنك التنمية الاجتماعية يدشن منتدى الامتياز التجاري "فرنشايز قو"

دشّن بنك التنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض اليوم، منتدى الامتياز التجاري "فرنشايز قو"، بحضور عدد من الجهات الشريكة، وبمشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية والخبراء المحليين والدوليين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية المهندس معيض بن ناصر البيشي، خلال كلمته في حفل التدشين، أن منتدى "فرنشايز قو" يُعد منصة إستراتيجية لتوسيع فرص التمكين الاقتصادي، ونافذة عملية تتيح لرواد ورائدات الأعمال التواصل المباشر مع أصحاب العلامات التجارية، والاطلاع على تجارب ناجحة ونماذج أعمال مجرّبة تعزز فرص التوسع والاستدامة.

وأكد المهندس البيشي أن قطاع الامتياز التجاري اليوم يمثل رافعة اقتصادية حيوية، تجاوزت قيمته في المملكة (53) مليار ريال، مع معدل نمو سنوي للعلامات التجارية بنسبة (27%)، ليكون محركًا رئيسًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى برنامجًا متكاملًا من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات محورية في قطاع الامتياز التجاري، من أبرزها مستقبل الامتيازات التجارية والفرص والتحديات في القطاع، واستعراض قصص نجاح ملهمة.

وشهدت الفعاليات توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع غرفة الخرج والزلفي، وعدد من الشركات؛ بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعزيز مجالات التدريب والتمويل، وتطوير بيئة الامتياز التجاري، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والحلول المالية المبتكرة.

وتضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا يتيح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مانحي العلامات التجارية، واستكشاف نماذج الامتياز الناجحة والتجارب الملهمة.

ويوفر المعرض مساحة مهنية متكاملة تضمنت ورشًا تدريبية وجلسات استشارية فردية يقدمها خبراء البنك ومستشارو "مركز دلني للأعمال" في اليوم الثاني والثالث، بهدف دعم رواد الأعمال في إعداد خططهم التشغيلية والتسويقية، بما يمكّنهم من تأسيس مشاريعهم على نماذج مدعومة بالتوجيه والتمويل.

وأطلق بنك التنمية الاجتماعية في عام 2021م مسارًا تمويليًّا متخصصًا للامتياز التجاري بتمويل يصل سقفه إلى (4) ملايين ريال، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات وضمانات ميسّرة، وحزمة من الخدمات غير المالية التي تشمل التدريب والتأهيل والاستشارات عبر "مركز دلني للأعمال"، بما يمكّن رواد الأعمال من تأسيس مشاريع قائمة على نماذج أعمال مستدامة ومدروسة.

ويستمر المعرض المصاحب للمنتدى على مدى يومين (الأربعاء والخميس)، في إطار جهود بنك التنمية الاجتماعية لترسيخ مكانته ممكنًا رئيسًا لقطاع الامتياز التجاري، وتعزيز دوره في خلق فرص عمل نوعية، وتنمية المناطق الأقل نموًا، وتوسيع حضور العلامات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي