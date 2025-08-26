الرياض - كتبت رنا صلاح - ومع اقتراب مولد النبي الشريف الذي يشهد كل عام زيادة في رحلات العمرة، يتزايد الطلب على الريال السعودي في السوق المصري بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينعكس على سعره سواء في البنوك أو السوق الموازية واليوم نرصد أحدث أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، مع تسليط الضوء على أسباب استقرار الأسعار، وتأثيرها على المواطنين والمستثمرين جنقكا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الريال السعودي يشتعل .. اسعار غير متوقعة في السوق السوداء والبنوك المصرية!

شهد الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، حيث لم تسجل أسعار الصرف تغيرات جوهرية مقارنة بالأيام الماضية وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للشراء.

في بنك مصر سجل الريال 12.94 جنيه.

في بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال 12.94 جنيه.

في البنك التجاري الدولي (CIB) وصل السعر إلى 12.94 جنيه.

في بنك البركة سجل الريال السعودي 12.93 جنيه.

في البنك المركزي المصري استقر السعر عند 12.94 جنيه.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

على الرغم من الاستقرار في البنوك، فإن السوق الموازية أو ما يُعرف بـ السوق السوداء لا تزال تشهد فروقاً في الأسعار، حيث يعتمد الأمر على حجم الطلب الفعلي وكمية العرض المتاحة.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 وصل إلى نحو 13 جنيه مصري.

5 ريالات سعودية = 64 جنيه مصري تقريباً.

10 ريالات سعودية = 128 جنيه مصري.

25 ريال سعودي = 320 جنيه مصري.

50 ريال سعودي = 640 جنيه مصري.

100 ريال سعودي = 1280 جنيه مصري.

500 ريال سعودي = 6400 جنيه مصري.

1000 ريال سعودي = 12800 جنيه مصري.

5000 ريال سعودي = 64000 جنيه مصري.

10000 ريال سعودي = 128000 جنيه مصري.

أسباب استقرار سعر الريال السعودي

الاستقرار الملحوظ في سعر الريال السعودي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط السوق ومنع القفزات المفاجئة في أسعار العملات الأجنبية.

زيادة المعروض من الريال السعودي مع عودة جزء كبير من العمالة المصرية من المملكة خلال فترة الصيف محملين بتحويلاتهم.

التحكم الرقابي على شركات الصرافة وتقييد عمليات التداول غير الرسمية، مما جعل الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء محدوداً.

تراجع الضغوط على الطلب مؤقتاً بعد انتهاء موسم الحج، قبل أن يعاود الطلب الارتفاع تدريجياً مع قدوم المولد النبوي وزيادة رحلات العمرة.

أهمية الريال السعودي في الاقتصاد المصري

الريال السعودي ليس مجرد عملة للتداول بل يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المصري لعدة أسباب: