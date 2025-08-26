الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد خدمات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو، مرحلة جديدة من التحول والتطوير في شبكتها التشغيلية وأسعار رحلاتها بين المدن ويأتي هذا التحول في ظل متغيرات متسارعة يشهدها قطاع النقل البري، سواء على مستوى البنية التحتية أو من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية، بما يواكب التوجهات الحديثة للمملكة في إطار رؤيتها 2030 تظصصل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للمسافرين .. سابتكو تفاجئ الجميع بأسعار جديدة لرحلاتها بين مدن المملكة

أعلنت سابتكو أسعاراً جديدة لرحلاتها بين المدن الكبرى، مع تأكيد أن الأسعار تبقى مستقرة في حدودها السابقة، رغم التغييرات التي تشهدها شبكات التشغيل وتشير البيانات إلى أن تذكرة الرحلة من الرياض إلى جدة تبلغ نحو 100 ريال، بينما تصل تكلفة الرحلة من الرياض إلى الدمام إلى حوالي 120 ريالاً.

أما الرحلة من الرياض إلى المدينة المنورة فقد بلغت 150 ريالاً تقريباً، في حين تصل الرحلة من الرياض إلى مكة المكرمة إلى نحو 160 ريالاً،

وتظهر بعض الأسعار الأخرى التي يتم تداولها من مصادر متعددة على النحو التالي:

208 ريالاً للرحلة من الرياض إلى جدة (بحسب نوع الخدمة).

283 ريالاً من الرياض إلى تبوك.

بين 288 و295 ريالاً من الدمام إلى جدة.

الجدل حول توقف رحلات مكة المكرمة

منذ أسابيع، تصاعدت التساؤلات حول حقيقة توقف رحلات سابتكو إلى مكة المكرمة فقد نقلت بعض الوسائل الإعلامية المحلية أخباراً تشير إلى نية الشركة إعادة هيكلة شاملة تتضمن إيقاف الحركة إلى مدن رئيسية مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة والدمام.

هذا الخبر أثار حالة من الجدل، خاصة أن مكة تعد الوجهة الأكثر حيوية في المملكة نظرًا لكثرة زوارها من داخل وخارج البلاد ومع تزايد رحلات العمرة والزيارات الدينية على مدار العام، فإن أي قرار بتعليق أو تقليص الرحلات إليها قد يُحدث فجوة في شبكة النقل البري ويؤثر على مئات الآلاف من المسافرين.

لكن حتى الآن لم تصدر الشركة بياناً رسمياً مؤكداً بهذا الشأن، وهو ما يجعل هذه الأخبار في نطاق غير المؤكدة، مع وجود احتمال أن تكون جزءاً من خطة تجريبية لإعادة توزيع الأسطول أو تقديم الخدمة من خلال ذراعها الجديدة سابتكو ألسا.

سابتكو ألسا

أعلنت سابتكو عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم سابتكو ألسا (SAT) بالشراكة مع شركة ألسا الإسبانية، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البري وتمتلك سابتكو نسبة 85٪ من رأس المال، بينما تستحوذ ألسا على 15٪.

وتركز الشركة الجديدة على تشغيل شبكة رحلات مباشرة إلى المنطقة الجنوبية، وتشمل مدناً مثل أبها، جازان، الباحة ونجران وقد خصصت لهذه الشبكة 129 حافلة حديثة مجهزة بمقاعد فاخرة وخدمات متنوعة، مثل الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) وشاشات ترفيهية فردية.

التحول نحو نموذج متخصص في مناطق معينة يعكس رغبة الشركة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة نوعية عالية المستوى بدلاً من الاكتفاء بالانتشار الجغرافي الواسع وهذا يتماشى مع التوجهات الحديثة في صناعة النقل، حيث يتم التركيز على الجودة والتجربة المتكاملة للمسافر أكثر من مجرد التغطية الجغرافية.

ماذا عن المسافرين إلى مكة المكرمة؟

في حال ثبتت صحة الأنباء المتداولة بشأن وقف الرحلات المباشرة إلى مكة، فإن المسافرين لن يظلوا بلا خيارات بل توجد عدة بدائل: