الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا من المستوى البرتقالي محذرًا من موجة حارة شديدة ستضرب المنطقة الشرقية يوم الإثنين مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 49 و50 درجة مئوية هذا التحذير الجوي الجاد يشير إلى أن التأثيرات المصاحبة ستبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا ما يعني أن ذروة الحر ستكون في أكثر ساعات اليوم نشاطًا وتشمل دائرة الإنذار عدة مدن رئيسية مثل الدمام الخبر الجبيل الخفجي القطيف رأس تنورة والظهران ما يستدعي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة سواء في أماكن العمل أو أثناء التنقل حافظ على ترطيب جسمك تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس وابقَ في الأماكن المكيّفة قدر الإمكان فالغد ليس كأي يوم عادي فجبسد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تنبيه أرصادي عاجل .. الغليان يبدأ غدا ودرجات الحرارة تصل لـ50 مئوية

وجّه المركز الوطني للأرصاد نداءً عاجلًا للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالموجة الحارة المرتقبة داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بكل دقة وشدد المركز على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا خلال ساعات الذروة لما في ذلك من خطورة على الصحة خاصة لدى الأطفال وكبار السن والعاملين في الأماكن المكشوفة ويأتي هذا التنبيه في إطار جهود المركز المتواصلة لرصد التغيرات الجوية بدقة وتزويد الجمهور بمعلومات موثوقة تُمكنهم من اتخاذ قرارات ذكية تحافظ على أمنهم وسلامتهم وسط الظروف المناخية المتقلبة.