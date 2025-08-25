نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عطلة اليوم الوطني السعودي95..يوم واحد للقطاعين العام والخاص وفعاليات احتفالية واسعة في المقال التالي

تعرف على موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 2025 (الذكرى 95)، عدد أيام الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص، وأبرز فعاليات الاحتفال بالمملكة.

مناسبة وطنية تحمل رمزية خاصة

يحتفل السعوديون هذا العام بالذكرى الـ95 لليوم الوطني، والذي يوافق يوم الاثنين 23 سبتمبر 2025م – 1 ربيع الأول 1447هـ.

ويعد هذا اليوم مناسبة خالدة تعكس ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – عام 1932م، حيث يستعيد المواطنون قيم الانتماء والولاء للوطن، وتقام فيه فعاليات وأنشطة متنوعة تغطي مختلف المدن.

عدد أيام الإجازة الرسمية

وفقًا لنظام العمل السعودي، فإن إجازة اليوم الوطني تكون يومًا واحدًا فقط.

إذا صادف اليوم الوطني عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت)، يتم ترحيل الإجازة إلى يوم عمل بديل.

أما في حال موافقته يوم عمل عادي، كما هو الحال هذا العام، فتكون الإجازة يوم الاثنين 23 سبتمبر فقط.

شمول الإجازة للقطاعين العام والخاص

تشمل عطلة اليوم الوطني جميع العاملين في القطاعين العام والخاص:

الموظفون الحكوميون: يحصلون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

العاملون في القطاع الخاص: يحق لهم أيضًا يوم عطلة رسمي وفق النظام، إلا أن بعض الشركات قد تمنح موظفيها تسهيلات إضافية حسب سياساتها الداخلية.

وينصح الموظفون في القطاع الخاص بمراجعة إدارة الموارد البشرية أو بنود العقد لمعرفة التفاصيل الدقيقة الخاصة بهم.

أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي 95

الاحتفالات هذا العام ستكون واسعة ومتنوعة وتشمل:

عروض جوية وعسكرية في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة.

حفلات موسيقية وفنية بمشاركة نجوم محليين وعرب.

مهرجانات تراثية وثقافية للتعريف بتاريخ المملكة وإنجازاتها.

مسابقات وفعاليات عائلية تناسب جميع الأعمار.

عروض ضوئية وألعاب نارية تزين سماء المملكة.

كما تواصل المراكز التجارية والفنادق والمطاعم عملها لتوفير أجواء احتفالية مميزة، وسط إقبال واسع من العائلات للاستمتاع بالعطلة.

يوم وطني للتاريخ والمستقبل

لا يمثل اليوم الوطني مجرد عطلة رسمية، بل هو مناسبة ترسخ قيم الانتماء والفخر، وتسلط الضوء على إنجازات المملكة الحديثة ضمن رؤية 2030، مع التمسك بالجذور التاريخية والهوية الوطنية التي يعتز بها السعوديون.