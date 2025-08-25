نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ95.. فعاليات ضخمة وشعار «عزنا بطبعنا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ95.. فعاليات ضخمة وشعار «عزنا بطبعنا».

تعرف على فعاليات اليوم الوطني السعودي 2025 (الذكرى 95)، مواعيد الإجازة الرسمية، وشعار «عزنا بطبعنا» الذي يعبر عن الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

مناسبة وطنية خالدة

تحتفل المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م – 1 ربيع الأول 1447هـ، بالذكرى الـ95 لليوم الوطني، وهو اليوم الذي يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – عام 1932م.

ويحمل هذا اليوم أسمى معاني الفخر والاعتزاز، حيث يجسد روح الوحدة والانتماء، ويبرز ما وصلت إليه المملكة من إنجازات تنموية وحضارية في إطار رؤية السعودية 2030.

فعاليات اليوم الوطني 95

تشهد مدن المملكة خلال هذه المناسبة سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تعانق سماء المملكة وأرضها، من أبرزها:

العروض الجوية والعسكرية التي تستعرض قدرات القوات المسلحة.

الحفلات الغنائية والفنية بمشاركة نجوم عرب وسعوديين.

المهرجانات الشعبية التي تعكس التراث المحلي بمختلف مناطقه.

العروض الضوئية والألعاب النارية التي تزين سماء المدن الكبرى.

المبادرات المجتمعية والأنشطة التطوعية بمشاركة المواطنين والمقيمين.

إقرأ المزيد..اليوم الوطني السعودي.. فعاليات وعروض تعانق سماء المملكة (تعرف عليها)

إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

وفقًا لأنظمة العمل والإجازات الرسمية في المملكة، فإن يوم 23 سبتمبر من كل عام يُعد إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص.

وفي حال صادف اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم تعويض الموظفين بيوم عمل يسبقه أو يليه.

أما في عام 2025، فستكون الإجازة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، وتشمل كافة الجهات الحكومية والخاصة.

شعار اليوم الوطني 2025:

«عزنا بطبعنا» اعتمدت الهيئة العامة للترفيه شعار «عزنا بطبعنا»

ليكون هوية الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام.

ويعكس الشعار تمسك السعوديين بأصالتهم وعاداتهم وقيمهم الراسخة، إلى جانب فخرهم بجذورهم التاريخية وانطلاقهم نحو مستقبل طموح يتناغم مع مستهدفات رؤية 2030.

رسائل تهنئة تتجدد كل عام

يتداول المواطنون والمقيمون رسائل التهاني التي تعبر عن مشاعر الفخر والانتماء، ومنها:

«كل عام والسعودية تعانق السماء مجدًا وتحضن السحاب فخرًا وعزًا».

«حب الوطن لا يُقاس بالكلمات، بل يُحس ويُعاش، دمت شامخًا عاليًا بلا مثيل».

«عزك يا بلاد الحرمين يبدأ بنا وبأحلامنا وبعملنا».

تجسيد للهوية الوطنية

اليوم الوطني السعودي لا يقتصر على كونه عطلة رسمية، بل هو مناسبة تعزز قيم الانتماء والولاء، وتذكر الأجيال الجديدة بقصة كفاح وبناء وطن موحد وقوي.

وهو كذلك فرصة للاحتفاء بالإنجازات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي جعلت المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي.