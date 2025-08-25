نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة على مكة والمدينة.. والأرصاد السعودية تحذر من السيول اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات شملت 8 مناطق بالمملكة، وسط تقلبات جوية حادة تراوحت بين أمطار غزيرة، رياح نشطة، موجات حر، وصواعق رعدية.

وتفاوتت درجة التحذيرات بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، مع توقعات باستمرار الحالة الجوية حتى ساعات المساء.

أمطار غزيرة على مكة وتحذيرات من السيول

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة محافظات، أبرزها: الطائف، الكامل، الجموم، جدة، العاصمة المقدسة، رابغ، القنفذة، الليث، العرضيات، وبني يزيد.

وتضمنت التحذيرات أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة وسحبًا رعدية، مع احتمال جريان السيول وانعدام الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد في بعض المواقع، وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 11 مساءً.

حالة الطقس في المدينة المنورة

أما في المدينة المنورة، شملت التنبيهات محافظات: المدينة المنورة، بدر، المهد، ووادي الفرع، مع توقعات بـ أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية حتى الساعة 10 مساءً.

تأثيرات على منطقة الرياض

امتدت التحذيرات أيضًا إلى منطقة الرياض، خاصة في محافظات الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مصحوبة بصواعق رعدية حتى الساعة 11 مساءً.

حالة البحر والرياح

أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

أما على الجزء الجنوبي والأوسط فتكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، قد تتجاوز 50 كم/ساعة، مع سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج إلى أكثر من مترين، مما يجعل حالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.