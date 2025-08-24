نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تجمع مكة الصحي" يطلق حملة التبرع بالدم في جامعة أم القرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي فعاليات حملة التبرع بالدم، وذلك في مقر جامعة أم القرى بالعابدية، في إطار حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم، وبالتزامن مع الأسبوع التحضيري للعام الدراسي الجديد 1447هـ.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الحملة الوطنية للتبرع بالدم "اقتداء وعطاء" تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية، ودوره في إنقاذ الأرواح، وضمان توفر الإمدادات الكافية للمحتاجين، وإبراز جهود المتبرعين الذين يسهمون في إنقاذ الأرواح من خلال هذا العمل الإنساني النبيل.



وأكد أهمية مثل هذه الفعاليات في زيادة الوعي بالدور الذي يؤديه التبرع بالدم في تسريع العمليات الجراحية وعلاج النزيف، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتسهم الحملة في نشر الوعي وتشجيع المجتمع على التبرع المنتظم بوصفه مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات.