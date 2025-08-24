نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد السعودي يهنىء الرئيس الأوكراني بمناسبة ذكر استقلال بلاده

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.